Gasly, AlphaTauri'nin verimliliğini övdü

AlphaTauri, Red Bull tarafından desteklense de gridin en düşük bütçeli takımlarından birisi ve 2021 sezonunda, çok daha büyük takımlar olan McLaren, Ferrari ve Alpine ile mücadele edebildiler.

Pierre Gasly, özellikle tek turda çok iyiydi ve yılı McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun hemen ardında dokuzuncu bitirdi.

AphaTauri ise, eğer Yuki Tsunoda biraz daha fazla puan toplayabilseydi, yılı Alpine'in önünde beşinci tamamlayabilirdi.

Yılın ardından konuşan Gasly, Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "2021'de kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum. 2020'de harika bir sezon geçirdik ve 2021'de daha da fazlasını yaptık. Elbette yarış sonucuna bakarsak galibiyet eksikliği var ama istikrar anlamında ilerleme kaydettik."

"Sıralama turlarında tam 16 kez ilk altıya girdik. Sanırım Max ve Lewis'ten sonra en iyi üçüncü kişi benim. Aracımızdan en fazlasını çıkardık. Pazar günleri bazı çok güzel yarışlar çıkardık. Kendi açımdan benimle götürebileceğim pek çok olumlu şey var."

Aracın güçlü ve zayıf yönleri sorulduğunda Gasly, "Bir şey söylemek zor. Çünkü piste ve şartlara çok bağlı. Etrafımızdakilere kıyasla genel yere basma gücü anlamında hâlâ biraz geride olduğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca baktığınızda çekiş kısmı, genellikle geride olduğumuz bir yer."

"Yine de bir bütün olarak iyi bir araca sahiptik. Takımın başarı için ne kadar sıkı çalıştığını görüyorum. Biz de sahip olduğumuz bütçeyle elimizden geleni yapıyoruz ve verimliliğimiz etkileyici."

"Yılın geneline bakarsak Ferrari ve McLaren'ın bizden daha hızlıydı ama Alpine ile çok yakındık." dedi.

Yuki Tsunoda'nın pek fazla katkı verememesiyle ilgili Gasly, "Elbette [daha fazlasını bekliyordum]. Fakat Formula 1'de, orta gruptaki seviye çok yüksek. McLaren'da Lando ve Daniel var. Ferrari'de Carlos ve Charles var. Alpine'de Esteban ile çifte dünya şampiyonu Fernando var. Aston Martin'de dört kez dünya şampiyonu Sebastian ve Lance var. Bu yüzden sezon boyunca bu isimlere karşı sürekli olarak mücadele etmek zor."

"Yeni gelen biri için hiç de kolay bir yıl değildi. Fakat son birkaç yarışta iyi bir tempo yakaladık. Onun burada olacak yeteneğe ve hıza sahip olduğuna inanıyorum. Pek çok kişi onun hakkında iyi şeyler söylüyor. Daha fazla deneyim sahip olduğunuz ikinci yıl, genellikle daha kolay geçer." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images