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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"

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Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Pierre Gasly, AlphaTauri'nin uzun vadede Red Bull'u yakalama konusunda büyük umutlarının olduğunu, bu yüzden gelecekte AlphaTauri'de kalsa dahi bunun büyük bir sorun olmayacağını söyledi.

Bu sene AlphaTauri ile güçlü bir dönem geçiren Fransız sürücü, İtalya GP'de sürpriz bir zafer kazanmıştı. Gasly'nin bu başarısının ardından doğal olarak Red Bull'a geçebileceği yönünde iddialar gündeme gelmeye başladı.

Red Bull'da Gasly'nin takıma katılacağına dair bir işaret yok. Gasly de bu konuda erken hayallere kapılmadığını ve mevcut takımında başarılar kazanabileceğini söyledi.

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Gasly, "AlphaTauri içerisinde açık bir istek ve çok fazla hırs var. Toro Rosso/Red Bull dönemine göre farklı bir durum var."

"Proje heyecan verici. Söylediğim gibi, şu anda bu iki takım arasında Red Bull önde ancak AlphaTauri, bir süre sonunda onların performansını yakalamayı umuyor."

"Ancak bunun için gerekli kaynaklara ve daha büyük tesislere ihtiyacımız var." dedi.

AlphaTauri'nin kendi başına bir üst düzey takım olup olamayacağı sorulduğunda Gasly, "Fabrikanın hedefi gerçekten bu. Formula 1'de kendi statülerini ve pozisyonlarını oluşturmak."

"Bu muhtemelen biraz zaman alacak ancak artık eskiden olduğu gibi, kardeş takım gibi değiliz. Takım, F1'de kendi yerini edinmeye çalışıyor." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Red Bull Racing , AlphaTauri
Editör Jonathan Noble

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