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Formula 1 / Son dakika

Gasly, AlphaTauri'nin Mercedes'i geçebileceğini düşünmüyor

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, güçlü cuma gününe rağmen sakin kaldığını ve Mercedes'i hedeflemediğini belirtti.

Gasly, AlphaTauri'nin Mercedes'i geçebileceğini düşünmüyor

Imola'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Pierre Gasly'den oldukça iyi bir tur geldi ve Mercedes sürücüleriyle neredeyse aynı turları attı.

Şu anda orta grubun en iyi takımlarından biri gibi görünen AlphaTauri, böylelikle Bahreyn'deki güçlü formunu sürdürmüş oldu.

Seansı üçüncü sırada bitiren Gasly, şöyle dedi: "Bana göre bu, en iyi cuma günlerimizden biriydi. Sabah seansında beşinci olduk ve öğleden sonra ise üçüncü olup, en iyilere çok yaklaştık. Bizim için gerçekten iyi bir gündü ve araçta kendimi çok iyi hissetim. İlk turdan itibaren zorlamaya başardım ve istediğim gibi sürdüm. Bence oldukça iyi görünüyoruz."

Ancak Gasly, büyük hedefler belirlemeden önce sakin kalmaları gerektiği konusunda da uyardı.

"Başlangıçta tempo anlamında oldukça iyi görünün yumuşak lastiklerle kısa bir sürüş yaptık ve sonrasında aşınma durumunu hissetmek için dolu depo ile birkaç tur attık. Açıkçası pazar günü koşulların bundan farklı olacağını sanmıyorum. Fakat sahip olduğumuz tüm çalışma programını tamamlamayı başardık ve günden oldukça memnunuz."

"Yine de sakin kalmalıyız ve kendi hedeflerimize odaklanmalıyız. Mercedes'in bize kıyasla çok daha hızlı bir araca sahip olduğunu biliyoruz ve bize kıyasla avantajları olduğunun farkındayız. Orta lastikle sürüş yaptılar, yani kendimize odaklanıyoruz."

"Aracımızı nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Ana rakiplerimize kıyasla tempomuzu artırmaya çalışıyoruz ki bunlar Ferrari, McLaren ve muhtemelen Alpine olacak."

"Şimdiye kadar iyi bir cuma günü geçirdik ve yarın sıralama turlarında daha da fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum."

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Emilia-Romagna GP: Imola'dan en son teknik fotoğraflar

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Editör Kemal Şengül

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