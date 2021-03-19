Gasly, AlphaTauri'nin Kvyat'ı göndermesine şaşırmış

AlphaTauri, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Rus pilotu Daniil Kvyat'la yollarını ayırarak, genç yetenek Yuki Tsunoda ile anlaşmıştı.

Tsunoda, hem Honda hem de Red Bull'un genç sürücü programında yer alıyor ve Formula 2'de etkileyici bir ilk yıl geçirdi.

Pierre Gasly, Nextgen Auto'ya şöyle konuştu: "Kvyat'ın gönderilmesine biraz şaşırdım, çünkü geçen yıl yarışlarda iyi performans gösteriyordu. Ancak karar Red Bull tarafından veriliyor. "

"Yuki'nin gelişi hakkında ilk konuşmalar olduğunda, sadece kendi işime odaklandığım ve kendim için en iyisini yapmak istediğim için buna dikkat etmedim."

"Ama Yuki, genç ve yetenekli bir adam, hem komik hem de sevecen. Başarılı olacağından eminim.''

Gasly, bu yıl AlphaTauri'den daha fazlasını bekliyor.

"Takımların sonuçlarının geçen yıla kıyasla pek değişeceğini düşünmüyorum. Geçen sene gridin ortasındaki diğer takımlarla çok sıkı bir mücadele içindeydik. Orada McLaren, Renault, Racing Point ve Ferrari vardı. Hepimiz eşit şartlarda yarıştık ve bu sene daha da iyi sonuçlar için mücadele edebilmemizi umuyorum."

"Bu yıl kurallarda çok fazla değişiklik yok ama çok fazla değişiklik olabilir. Artı tarafa bakarsak bu yıl henüz motor sorunumuz olmadı. Daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız var ve takım bunun üzerinde çalışıyor."

"Geçen sene Formula 1'deki en iyi sezonumdu. Tabii ki şimdi daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorum. Daha istikrarlı olmak ve geçen yıl Monza'da veya 2019'da ikinci bitirdiğim Brezilya'da olduğu gibi herhangi, karşıma çıkan herhangi bir fırsatı kullanmak istiyorum."

"Artık benden daha fazlasını bekliyorlar. Kendime iddialı hedefler koyuyorum ve kendi üzerimde baskı yaratıyorum. Antrenmanlarıma odaklanıyorum ve sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum."

"Elbette Monza'daki zaferden sonra benden daha fazlasını beklemeye başladılar ama ben de kendimden çok şey bekliyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images