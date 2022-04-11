Gasly, AlphaTauri'nin güncellemelerine güveniyor

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 11. sıradan başladığı yarışta dokuzuncu sıraya yükseldi ve güvenlik aracı zamanlamasıyla geriye düşse de, sonunda yine dokuzuncu sırada finiş görmeyi başardı.

İtalyan ekip bu yıl geçen seneki kadar hızlı görünmüyor.

Yarışın ardından konuşan Gasly, sonuçtan memnun olduğunu ancak gelişmeleri gerektiğini belirtti.

Fransız pilot, "Bugünkü yarışın başlangıcında iki sıra kazandım fakat şans yanımda değildi ve güvenlik aracı piste çıkmadan önce pite girdiğim için 14. sıraya düştüm."

"O an çok sinirlendim ama konsantrasyonumu koruyup, dokuzuncu olmayı başardım."

"Lance ile şekilde savaştık, hoşuma gitti. Sıkı ve gergin bir savaştı. Fakat sonunda öne geçmeyi başardım."

"Gelişebileceğimiz alanlar var. Sonraki yarışlarda bazı yeni parçalar getireceğiz. Geriye düşmemek araç gelişiminde rakiplerimizin gerisinde kalmamak çok önemli." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly yeni parçaların pozitif etki yaratmasını umuyor.

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde aracımızda ilerleme kaydedeceğiz."

"Takıma ve getirecekleri güncellemelere güveniyorum. Fakat bu hafta sonu rakiplerimizle kıyasladığımızda biraz zorlandık. McLaren ileriye doğru büyük bir adım attı, aynı şekilde Alpine de öyle."

"Özellikle güvenlik aracının zamanlaması şanssızdı ve bundan ötürü aldığımız iki puandan memnun olabiliriz."

"Imola için umutluyum çünkü dediğim gibi yeni parçalarımız olacak, araca bazı yeni parçalar getireceğiz."

"Halihazırda aşırı geride kaldığımızı düşünmüyorum ama diğerlerine ayak uydurmak istiyorsak gelişmemiz gerekiyor."

"Getireceğimiz şeyler beni gerçekten heyecanlandırıyor çünkü yeni bir aracımız ve yeni kurallarımız var. Bu sezonun gelişimle ilgili olduğunu biliyoruz. Aracını diğerlerinden daha hızlı geliştirmeyi başaran takımlar, daha iyi bir sezon geçirecek."

"Bizim için büyük bir sınav olacak ve umarım beklediğimiz performansı gösteririz."