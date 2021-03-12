Gasly, AlphaTauri'nin "güçlü" başlangıcından memnun

Pierre Gasly, Bahreyn testinin ilk gününde, sabah bölümünü McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun hemen ardında ikinci bitirdi.

Gasly, son derece istikrarlı turlar kaydetti ve ayrıca 74 turla sabah bölümünün en çok tur atan ismi de oldu.

Gasly, Motorsport.com'un da yer aldığı basın toplantısında, "Bu sabah bizim için her şey oldukça sorunsuzdu. Gerçekten çok mutluyum, araca geri dönmek ve her şeyin düzgün şekilde gittiğinden emin olmak için birkaç tur atmak mutluluk vericiydi."

"Her şeyden önemlisi mümkün olduğunca çok tur atmaktı ve bunu yapmayı başardık. 70'ten fazla tur atmamıza rağmen hiçbir dayanıklılık sorunu yoktu. Bu henüz ilk sabah ve araç içerisindeki her şey harikaydı. Önümüzdeki iki gün içinde biraz daha zorlayacağız." dedi.

Fransız pilot bu yıl daha iyi bir iş yapmak istediğini söylüyor.

"Şahsen geçen yıldan daha iyi bir iş yapmak istiyorum. Açıkçası 2020, AlphaTauri olarak hepimiz için harika bir yıldı. Şahsen F1'deki ilk iki yılımdan daha iyi performans gösterdiğimi hissettim ve hedefim gelişmeye devam etmek ve daha güçlü performanslar sergilemek."

"23 yarıştan oluşan uzun bir sezon olacak ve tüm hataları en aza indirmek ve son birkaç yılla benzer şekilde, tüm fırsatları yakalamak önemli olacak."

"Neler olacağını göreceğiz. Sezonun ilk sıralama turları, nerede olduğumuzu ve yıl için hangi sonucu hedefleyebileceğimizi gösterecek."

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