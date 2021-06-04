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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Gasly, AlphaTauri'nin cuma performansından memnun kaldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma günü her iki seansta da ilk altıya girmelerinin ardından memnun görünüyor.

Gasly, AlphaTauri'nin cuma performansından memnun kaldı

Monako'da altıncı başladığı yarışı yine altıncı bitiren Pierre Gasly, Bakü'deki her iki antrenman seansını da ilk altıda bitirdi.

Günün en iyi beşinci zamanının sahibi olan Fransız pilot, cuma günü ortaya koydukları performansın ardından şöyle dedi: "Bugün beşinci ve altıncı olmayı başardık. Bu yüzden bizim için iyi bir cuma günü olduğunu düşünüyorum."

"Bu, zor bir pist ve burada hata yapmak çok kolay. Bu yüzden adım adım gitmek zorunda kaldık. Fakat ilk birkaç turun ardından kendimi iyi hissetim. Sınırları biraz daha fazla zorladım ve birkaç kez de aştım. Fakat bu sayede bu araçlardan en iyi şekilde faydalanabiliyoruz. Bence iyi bir gündü."

"Grup yine çok yakın ve sıralama turlarında neler yapabileceğimiz konusunda heyecanlıyım. Temkinli olmak değil, agresif olmak ve araçtan her şeyi çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden bugünün iyi olduğunu düşünüyorum. "

"Her zaman daha iyisini yapabileceğimiz birkaç şey var. Yapacağımız değişikliklerde biraz dikkatli olacağız çünkü araç şu anda oldukça iyi durumda. Fakat umarım yarın bir adım daha atabiliriz."

Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarında altıncı olan Gasly, bu hafta sonu bunu bir adım daha ileri götürmek istiyor fakat heyecana kapılmak istemiyor.

"Bunu bir biraz daha geliştirebilirsek harika olacak. Fakat evet çok heyecanlanmamak gerek. Bugün çok iyiydi ama bence buradaki sıralama turları Monako'dan daha az önemli."

"Elbette sıralama turları her zaman önemli ancak Bakü'de en önemli kısmın yarış olduğunu düşünüyorum, çünkü çok fazla geçiş yapma fırsatınız var. Belki bu sefer yarışa biraz daha fazla odaklanmaya çalışırız."

"Fakat yine de iyi bir sıralama turları geçirmek istiyorum. Bu açıdan her şeyi vermeye çalışacağız."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri
Editör Kemal Şengül

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