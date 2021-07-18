Gasly, AlphaTauri'nin Britanya GP performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Fransız pilot, 12. sıradan başladığı yarışta, aynı pozisyonda finiş gördü fakat George Russell'ın cezasıyla beraber pazar günkü yarışa 11. sıradan başlayacak.

AlphaTauri cuma günkü ilk antrenman seansında zorlandı ve aracın sıralama turlarından önce parc ferme kurallarına girmesiyle beraber hem Gasly hem de sprint yarışını 16. sırada bitiren Yuki Tsunoda için araçta değişiklik yapılamadı.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Dürüst olmak gerekirse bunun, bu yıl şimdiye kadarki en kötü performansımız olduğunu düşünüyorum. Bu da çok sinir bozucu çünkü aracın bundan çok daha fazla potansiyeli olduğunu biliyorum."

"Tüm sezon boyunca, hemen hemen gittiğimiz her pistte güçlüydük. Bu hafta sonu, sebebi her ne olursa olsun hem düzlüklerde hem de yüksek hızlı virajlarda çok yavaşız ve çok fazla önden kayma var. Araç iyi çalışmıyor."

"Cuma günü sadece bir antrenman seansıyla, aracı değiştirmek için çok küçük bir aralığımız olduğunu biliyorduk. Sıralama turları için pek çok değişiklik yapmaya çalıştık fakat çok aşırıya da kaçamıyorsunuz çünkü yaptıktan sonra değiştiremiyorsunuz. Fakat cuma günü yavaştık, sorunlarımız vardı ve bugün de aynı sorunları yaşadık."

"Bugün ön tarafı zorlayamadım bile, sadece 17 tur boyunca pistte kalmaya çalışıyordum ki bu asla yapmayı istediğiniz bir şey değil. Zorlayamadım, geç fren yapamadım ve öndekileri yakından takip edemedim."

"Pazar günü için elimizdeki paket bu. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yarın için lastik aşınması ile neler yapabileceğimizi bulmaya çalışmalı, daha iyi olmaya odaklanmalı ve hem strateji hem de startla bir şeyler kazanmaya çalışmalıyız. Fakat hayal kırıklığına uğradım çünkü bundan çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu." dedi.

Gasly, hafta sonunun başında aracın neden olması gereken yerden bu kadar uzak olduğunu da açıklayamadığını ekliyor.

“Dürüst olmak gerekirse neden böyle olduğunu gerçekten anlamıyorum. Çünkü dediğim gibi tüm sezon gerçekten çok farklı pistlere gittik, oralarda çok farklı koşullar vardı. Ayrıca yıla yaptığımız başlangıçtan sonra, bu tür bir hafta sonu yaşamamamız gerektiği konusunda güvenim tamdı."

"Fakat şimdi burada düzlüklerde yavaşız ve genellikle sahip olduğumuz şey göz önüne alındığında bu gerçekten mantıklı gelmiyor. Yüksek süratte yavaşız ki yılın başından beri gördüğümüz şey bu değil. Yani açıkça gözden kaçırdığımız bir şey var."

"Fakat ilk seansın ardından sahip olduğunuz araç bu ve bu sabah bile bu sorunları yaşıyorduk, bunları çözemiyorduk. Yarın da bu şekilde savaşmak zorunda kalacağız."

Bu kadar az antrenman içeren yeni format hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Gasly, “Nasıl olduğunu hafta sonu bittiğinde göreceğiz. Açıkçası şimdi bu konuda objektif olamayacağım."

"Bu, muhtemelen ilk antrenman seansında en kötü performansımızı sergilediğimiz yarıştı ve üç antrenman seansı, buna tepki vermemiz için bize daha fazla şans verirdi."

"Fakat bundan şikayet edemeyeceğim çünkü herkesin aracı ayarlamak için aynı miktarda zamanı vardı ve yeterince iyi bir iş çıkaramadık. Yani bize muhtemelen yardımcı olmadı. Fakat bu bir bahane olamaz." cevabını verdi.