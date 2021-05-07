Gasly, AlphaTauri'nin Barselona'da yine ilk sekizde yer almasını bekliyor

AlphaTuari, sezonun ilk iki yarışında iyi bir performans gösterse de, Portimao'da ilk ona girmekte zorlanmıştı.

Gasly, bunun pist düzeniyle alakalı olduğunu ve Barselona'da daha iyi olabileceklerini düşünüyor.

Fransız pilot, "Cumartesi günleri araçtan en iyi şekilde faydalanmayı başardığımızı düşünüyorum. İki kez sıralama turlarında beşinci olduk ve Portimao'da yine son bölüme kalmayı başardık. İlk iki yarışa baktığımızda, pazar günlerinden maksimumu alamadık. Bahreyn'de bunun sebebi ön kanat ve araç hasarıydı ve Imola'da hem strateji hem de lastiklerle ilgili yanlış bir hamle yaptık. Bu yüzden de yarışımızı tehlikeye attık."

"Fakat bence Portimao'da güçlü bir pazar günü geçirdik. Sadece tempoya sahip değildik çünkü burası zorlandığımız bir pistti. Genel anlamda tüm hafta sonu bir takım olarak performansımızı daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum ve bunu tekrarlamamız gerekiyor. İlk iki hafta sonunda gösterdiğimize benzer bir performans göstermeye çalışmalıyız."

"Portimao'da sevmediğimiz şey düşük hızlı virajlardı. Barselona çok daha hızlı bir pist ve burada biraz daha rekabetçi göründüğümüz orta ve orta-yüksek hızlı virajlar yer alıyor. Bu yüzden Portimao'ya kıyasla rakiplerimizle olan farkı biraz daha kapatacağımızı düşünüyorum. Umarım yedinci veya sekizinci sıradaki gruba geri dönebiliriz veya daha fazlasını çıkarırsak biraz daha fazlasını yapabiliriz. Fakat temelde pazar gününe odaklanmaya çalışacağız. Sıralama turlarında aracı limitlere çıkarmayı ve ondan en iyisini almayı başarıyoruz, fakat temiz ve düzgün bir pazar gününe sahip olmak bizim için çok önemli." dedi.

Yine de takımın düşük hızlı virajlardaki performansını geliştirmesi gerekiyor gibi görünüyor.

Bunun endişe verici olup olmadığı sorusuna Gasly, "Elbette. Bu tür virajlarda zorlanacağımızı biliyorduk. Bu sorunları çözme için ayar açısından pek çok şey denedik ve maalesef gerçekten işe yaramadı. Muhtemelen istediğimizden daha uzun süren temel bir sorun. Yakın zamanda bu tarz pistlere gittiğimizde, farklı ayarlar deneyeceğiz ve biraz daha fazla performans bulmaya çalışacağız. Çünkü Monako ve Bakü düşük hızlı pistler ve bence bu tür şartlarda daha fazla performans bulmamız gerekiyor. Bu hafta sonu buna biraz daha fazla odaklanmaya çalışacağız çünkü bunun aracımızın zayıf noktası olduğunu biliyoruz." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri runs the track Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images