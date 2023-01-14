Gasly: "AlphaTauri'den ayrılma kararını verirken 'duygularımı bir kenara bıraktım'"

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Gasly, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e gitmesi ve takımın F1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun kararının ardından Oscar Piastri'nin hizmetlerini güvence altına alamamasının ardından Alpine ile sözleşme imzaladı.

Bu, F1 kariyerinin tamamını AlphaTauri ve Toro Rosso'da geçiren Gasly için Red Bull dışındaki ilk F1 hamlesi oldu. Fransız pilot, 2019'un başlarında 12 yarış için Red Bull'da yarışmıştı.

Gasly, takımı 2020'de Monza'da tarihindeki ikinci zafere taşıdı ve ertesi yıl bugüne kadarki en büyük F1 puanını elde etmesine yardımcı oldu.

Fransız pilot daha önce Faenza'daki 'küçük aile atmosferinde' hissettiği rahatlıktan bahsetmiş ve bunun kesinlikle 'vazgeçilmesi en zor şeylerden biri' olduğunu belirtmişti.

Gasly Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Kariyerinizde, oldukça pragmatik olmanız gerekir."

“Nereye gitmek istediğimi biliyorum, Formula 1'de ne başarmak istediğimi biliyorum. Bu yüzden duygularınızı bir kenara bırakmalı ve olaya çok pragmatik bir şekilde bakmalısınız: 'Hedefime ulaşmam için en iyi şanslar nelerdir?'"

“İşte bu yüzden beni esas olarak performans, ve daha iyi performans göstermemi sağlayacak bir yerde ve araçta olma isteği yönlendirdi." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly, Alpine F1 aracını ilk kez Abu Dabi'deki sezon sonu testinde denedi ve test sonrasında takımın neden Takımlar Şampiyonası'nı dördüncü sırada bitirdiğini anladığını söyledi.

Bu hamle, AlphaTauri'nin sıralamalarda dokuzunculuğa gerilediği, Gasly'nin sadece altı puan aldığı ve en iyi sonucunu Azerbaycan'da beşinci olarak aldığı zor bir sezonun ardından geldi.

Alpine'e geçişle ilgili ilk heyecanı yatıştıktan sonra AlphaTauri'den ayrılmaya hazırlanırken duygulandığını, ancak bunun kararını etkilemediğini açıkladı.

Gasly, "Bunun kararımı etkilediğini söyleyemem."

"Açıkçası, tüm ekiple, mühendislerle, mekanikerlerle zaten konuştum. Benim için Formula 1'de geçirdiğim süre boyunca hepsi ailemdi. Formula 1'deki zamanımın %90'ını, yani beş yılımı onlarla geçirdim."

“Açıkçası bu büyük bir değişiklik olacak, onlar için de yeni bir pilot büyük bir değişiklik olacak çünkü son beş yıldır sürekli beni; şubat sonunda Barselona'da teste katıldığımı ve Abu Dabi'de son yarışıma çıktığımı gördüler."