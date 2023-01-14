Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Shovlin: "Russell için araca uyum sağlamak Hamilton'a göre daha kolaydı" Sonraki / Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?
Formula 1 Haberler

Gasly: "AlphaTauri'den ayrılma kararını verirken 'duygularımı bir kenara bıraktım'"

Pierre Gasly, AlphaTauri Formula 1 ailesinden ayrılmaya ve 2023 sezonu için Alpine'e geçmeye karar verirken 'duygularını bir kenara bırakmak' zorunda kaldı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Zeynep Taş
Gasly: "AlphaTauri'den ayrılma kararını verirken 'duygularımı bir kenara bıraktım'"
Haberi dinle

Gasly, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e gitmesi ve takımın F1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun kararının ardından Oscar Piastri'nin hizmetlerini güvence altına alamamasının ardından Alpine ile sözleşme imzaladı.

Bu, F1 kariyerinin tamamını AlphaTauri ve Toro Rosso'da geçiren Gasly için Red Bull dışındaki ilk F1 hamlesi oldu. Fransız pilot, 2019'un başlarında 12 yarış için Red Bull'da yarışmıştı. 

Gasly, takımı 2020'de Monza'da tarihindeki ikinci zafere taşıdı ve ertesi yıl bugüne kadarki en büyük F1 puanını elde etmesine yardımcı oldu.

Fransız pilot daha önce Faenza'daki 'küçük aile atmosferinde' hissettiği rahatlıktan bahsetmiş ve bunun kesinlikle 'vazgeçilmesi en zor şeylerden biri' olduğunu belirtmişti. 

Gasly Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Kariyerinizde, oldukça pragmatik olmanız gerekir."

“Nereye gitmek istediğimi biliyorum, Formula 1'de ne başarmak istediğimi biliyorum. Bu yüzden duygularınızı bir kenara bırakmalı ve olaya çok pragmatik bir şekilde bakmalısınız: 'Hedefime ulaşmam için en iyi şanslar nelerdir?'" 

“İşte bu yüzden beni esas olarak performans, ve daha iyi performans göstermemi sağlayacak bir yerde ve araçta olma isteği yönlendirdi." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A522

Pierre Gasly, Alpine A522

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly, Alpine F1 aracını ilk kez Abu Dabi'deki sezon sonu testinde denedi ve test sonrasında takımın neden Takımlar Şampiyonası'nı dördüncü sırada bitirdiğini anladığını söyledi.

Bu hamle, AlphaTauri'nin sıralamalarda dokuzunculuğa gerilediği, Gasly'nin sadece altı puan aldığı ve en iyi sonucunu Azerbaycan'da beşinci olarak aldığı zor bir sezonun ardından geldi.

Alpine'e geçişle ilgili ilk heyecanı yatıştıktan sonra AlphaTauri'den ayrılmaya hazırlanırken duygulandığını, ancak bunun kararını etkilemediğini açıkladı.

Gasly, "Bunun kararımı etkilediğini söyleyemem."

"Açıkçası, tüm ekiple, mühendislerle, mekanikerlerle zaten konuştum. Benim için Formula 1'de geçirdiğim süre boyunca hepsi ailemdi. Formula 1'deki zamanımın %90'ını, yani beş yılımı onlarla geçirdim."

“Açıkçası bu büyük bir değişiklik olacak, onlar için de yeni bir pilot büyük bir değişiklik olacak çünkü son beş yıldır sürekli beni; şubat sonunda Barselona'da teste katıldığımı ve Abu Dabi'de son yarışıma çıktığımı gördüler."

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Shovlin: "Russell için araca uyum sağlamak Hamilton'a göre daha kolaydı"
Önceki haber

Shovlin: "Russell için araca uyum sağlamak Hamilton'a göre daha kolaydı"
Sonraki haber

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak
Formula 1

Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak

Vowles: "Williams'ı 'mini-Mercedes' F1 takımına dönüştürmeyeceğim"
Formula 1

Vowles: "Williams'ı 'mini-Mercedes' F1 takımına dönüştürmeyeceğim"

Silverstone, Britanya GP'sini dört güne çıkarmak istiyor
Formula 1

Silverstone, Britanya GP'sini dört güne çıkarmak istiyor

Pierre Gasly Daha fazlası
Pierre Gasly
Gasly: "Alpine'in beni anlaması zaman alacak"
Formula 1

Gasly: "Alpine'in beni anlaması zaman alacak"

Ocon: "Gasly takıma hemen uyum sağlayacak"
Formula 1

Ocon: "Gasly takıma hemen uyum sağlayacak"

Gasly: "Red Bull'dan 'çok daha iyi bir pilot' olarak ayrıldım"
Formula 1

Gasly: "Red Bull'dan 'çok daha iyi bir pilot' olarak ayrıldım"

Daha fazlası
AlphaTauri
AlphaTauri yeni aracı AT04’ü 11 Şubat’ta New York'ta tanıtacak!
Formula 1

AlphaTauri yeni aracı AT04’ü 11 Şubat’ta New York'ta tanıtacak!

Tsunoda: "En hızlı olan pilot, 2023'te AlphaTauri'ye liderlik edecek"
Formula 1

Tsunoda: "En hızlı olan pilot, 2023'te AlphaTauri'ye liderlik edecek"

Tost, Marko'nun De Vries'in takımı yöneteceği iddiasını doğru bulmuyor
Formula 1

Tost, Marko'nun De Vries'in takımı yöneteceği iddiasını doğru bulmuyor

Son Haberler

Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!
Formula E Formula E

Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!

Formula E'de yeni sezonun ve jenerasyonun ilk yarışını Andretti Porsche pilotu Jake Dennis kazandı.

2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar
Formula 1 Formula 1

2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar

2023 Formula 1 sezonuna doğru ilerliyoruz. Peki yeni sezon öncesinde neler biliyorsunuz. Bu içeriğimizde sizlere 2023 F1 takvimi, test takvimi, pilotlar, takımlar ve kurallar dahil bilmeniz gereken şeyleri anlatacağız. Gelişmeler olduğunda da içerikte güncellemeler yapacağız.

Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak
Formula 1 Formula 1

Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak

Emekliye ayrılmaktan vazgeçen Pat Symonds, bir süre daha Formula 1 teknik direktörü olarak sporun geleceğinde rol oynamayı planlıyor.

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?
Formula 1 Formula 1

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?

RacingNews365'in haberine göre Gulf Oil, yeni sezonda Williams'ın sponsoru olacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.