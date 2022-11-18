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Formula 1 Haberler

Gasly: "AlphaTauri yıl boyunca aracın ağırlığını azaltamadı"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, İtalyan ekibin tüm yıl boyunca uğraşmasına rağmen aracı bir türlü hafifletemediğini söyledi.

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Gasly: "AlphaTauri yıl boyunca aracın ağırlığını azaltamadı"
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AlphaTauri, geçen yılı şampiyona altıncısı olarak bitirdi ve zaman zaman üçüncü en hızlı takım olarak öne çıktı.

Ancak 2022'de beklenen adımı atamadılar ve bitime bir yaırş kala şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyorlar.

Pierre Gasly, takımın birden fazla sorunu olduğunu kabul ederken, bunların başında araç ağırlığının geldiğini söyledi.

Gasly, "Araç ağırlığı, sezon boyunca olması gerekenden 12 ila 13 kg daha yukarıdaydı."

"Kesinlikle ağırlığı azaltmaya başaramadık. Son bölüme kalabilmek için yıl boyunca birden fazla kez 0.1 ila 0.2 saniyeye ihtiyaç duyuyordu. Eğer aracı hafifletseydik bunu başarabilirdik."

"Araçta bu kadar büyük bir ağırlığa sahip olmak, sırt çantasıyla koşmaya benziyor. Fazla ağırlık lastiklerin aşırı ısınmasına neden oluyor, bu da aşınmaya ve hızın düşmesine yol açıyor."

"Aracın iyi bir potansiyeli var, ancak fazla ağırlık nedeniyle sezon boyunca sorunlar yaşadık."

"Bu yıl zor geçti çünkü geçen sezondan sonra beklentilerimiz kısmen yüksekti. AlphaTauri için umutlarım hiç bu yılın başındaki kadar yüksek olmamıştı."

"Yeni düzenlemeler ve bütçe sınırı nedeniyle orta gruptaki ekiplerimizden daha iyi performans göstermemizi engelleyebilecek herhangi bir şey olmadığını düşünmüştük."

"Ancak ana sorun aracın ağırlığıydı. Sonuç olarak hem takım hem de benim hedeflediğim sonuçların yakınından bile geçemedik." dedi.

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