Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Yarış:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Yarış:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Race:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Yarış:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Race:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "AlphaTauri şu noktada ilk onda değil"

paylaşım
yorumlar
Gasly: "AlphaTauri şu noktada ilk onda değil"
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 07:18

Barcelona testlerinde son kez piste çıkan Fransız pilot Pierre Gasly, AlphaTauri'nin ilk onda yarışacak kadar hızlı olmadığını söyledi.

Formula 1 sürücüleri, Barselona'daki testlerin beşinci gününde daha az tur atabildiler çünkü hem sabah bölümünde pist ıslaktı, hem de sık sık kırmızı bayraklar çıktı.

Günü en iyi ikinci zamanla noktalayan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, tahmin yapmanın zor olduğunu kabul etse de, ilk ona girebilecek hıza sahip olduklarını düşünmediğini dile getirdi.

24 yaşındaki pilot Sky'a verdiği demeçte "Oldukça iyi ve yoğun bir gündü. Pist başlangıçta ıslaktı, bu da işin çoğunu öğleden sonra yapmak zorunda olduğumuz anlamına geliyordu. Öğle yemeğinden sonra 100'den fazla tur attık."

"Bu harika. Ayrıca bir yarış simülasyonu yapmayı da başardık. Rüzgarlardan ötürü zor olsa da, benim için iyi bir test olduğunu söyleyebilirim."

"Bence biraz yavaşız ve ilk 10'un dışındayız. Ama herkes, motor programları ve yakıt seviyeleri konusunda farklı şeyler deniyor, adeta dalga geçiyorlar."

"Ama Melbourne'de her zaman farklıdır. Endişelenmemeli ve kendimize odaklanmalıyız."

"Bir araç, asla ilk günden itibaren mükemmel değildir. Performansı hep daha iyi hale getirebilirsiniz."

"Bugün rüzgarın da etkisiyle aracımız geçen haftaya kıyasla çok iyi değildi, ama durum herkes için aynı. Bu yüzden herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorum."

Gasly yine de iyimser kalıyor.

"Genel olarak araçta çok memnunum. Sanırım bazı iyi yönler bulduk. Biliyorsunuz, Melbourne Barcelona'dan çok farklı olacak, bu yüzden şimdi çok endişelenmek ya da heyecanlanmak istemiyorum, ama her ne kadar zorluklar yaşasak da testler çok iyi gitti."

Honda, testler boyunca sadece bir motor kullandı.

Gasly, "Honda, her zamanki gibi çok çalışıyor. Geçen yıl sezon boyunca ileriye doğru büyük bir adım attılar."

"Bu yıl geçen yıldan daha iyi. İki haftadır en ufak bir dayanıklılık problemimiz dahi olmadı. Çok etkileyici. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama şimdiye kadar her şey çok iyi gidiyor. "

Yılı üç motorla tamamlayıp tamamlayamayacakları sorusuna Gasly, "Aslına bakarsanız geride kalan beş günde henüz bir sorun yaşamadık. Bu açıdan iyi. Ama tüm testler hakkında bilgim olmadığı için yorum yapamam.  Bence dayanıklılıktan nispeten memnunlar, umarım başarılı oluruz.Tabii ki, bir sürücü olarak performans da istersiniz, ama bu sezon için kendilerinden emin görünüyorlar. Kısacası planımız bu. Bunu başarmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

Alakalı video

Sonraki haber
Albon: "RB16 her türlü koşulda iyi"

Önceki haber

Albon: "RB16 her türlü koşulda iyi"

Sonraki haber

Giovinazzi: "C39'ü sürmek, 2019 aracından daha kolay"

Giovinazzi: "C39'ü sürmek, 2019 aracından daha kolay"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
13 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin zayıf olduğu noktayı açıkladı

1s
2
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün: Vettel lider, Hamilton yolda kaldı!

3
Formula 1

Gasly: "AlphaTauri şu noktada ilk onda değil"

45dk
4
Formula 1

İkinci Barcelona testi 3. gün: Sürücü kadroları

2s
5
Formula 1

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

Son Videolar

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Son Haberler

Canlı anlatım: 2. Barcelona testleri 3. gün
F1

Canlı anlatım: 2. Barcelona testleri 3. gün

Giovinazzi: "C39'ü sürmek, 2019 aracından daha kolay"
F1

Giovinazzi: "C39'ü sürmek, 2019 aracından daha kolay"

Gasly: "AlphaTauri şu noktada ilk onda değil"
F1

Gasly: "AlphaTauri şu noktada ilk onda değil"

Albon: "RB16 her türlü koşulda iyi"
F1

Albon: "RB16 her türlü koşulda iyi"

Vettel, Ferrari'nin zayıf olduğu noktayı açıkladı
F1

Vettel, Ferrari'nin zayıf olduğu noktayı açıkladı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.