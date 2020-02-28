Gasly: "AlphaTauri şu noktada ilk onda değil"

Formula 1 sürücüleri, Barselona'daki testlerin beşinci gününde daha az tur atabildiler çünkü hem sabah bölümünde pist ıslaktı, hem de sık sık kırmızı bayraklar çıktı.

Günü en iyi ikinci zamanla noktalayan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, tahmin yapmanın zor olduğunu kabul etse de, ilk ona girebilecek hıza sahip olduklarını düşünmediğini dile getirdi.

24 yaşındaki pilot Sky'a verdiği demeçte "Oldukça iyi ve yoğun bir gündü. Pist başlangıçta ıslaktı, bu da işin çoğunu öğleden sonra yapmak zorunda olduğumuz anlamına geliyordu. Öğle yemeğinden sonra 100'den fazla tur attık."

"Bu harika. Ayrıca bir yarış simülasyonu yapmayı da başardık. Rüzgarlardan ötürü zor olsa da, benim için iyi bir test olduğunu söyleyebilirim."

"Bence biraz yavaşız ve ilk 10'un dışındayız. Ama herkes, motor programları ve yakıt seviyeleri konusunda farklı şeyler deniyor, adeta dalga geçiyorlar."

"Ama Melbourne'de her zaman farklıdır. Endişelenmemeli ve kendimize odaklanmalıyız."

"Bir araç, asla ilk günden itibaren mükemmel değildir. Performansı hep daha iyi hale getirebilirsiniz."

"Bugün rüzgarın da etkisiyle aracımız geçen haftaya kıyasla çok iyi değildi, ama durum herkes için aynı. Bu yüzden herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorum."

Gasly yine de iyimser kalıyor.

"Genel olarak araçta çok memnunum. Sanırım bazı iyi yönler bulduk. Biliyorsunuz, Melbourne Barcelona'dan çok farklı olacak, bu yüzden şimdi çok endişelenmek ya da heyecanlanmak istemiyorum, ama her ne kadar zorluklar yaşasak da testler çok iyi gitti."

Honda, testler boyunca sadece bir motor kullandı.

Gasly, "Honda, her zamanki gibi çok çalışıyor. Geçen yıl sezon boyunca ileriye doğru büyük bir adım attılar."

"Bu yıl geçen yıldan daha iyi. İki haftadır en ufak bir dayanıklılık problemimiz dahi olmadı. Çok etkileyici. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama şimdiye kadar her şey çok iyi gidiyor. "

Yılı üç motorla tamamlayıp tamamlayamayacakları sorusuna Gasly, "Aslına bakarsanız geride kalan beş günde henüz bir sorun yaşamadık. Bu açıdan iyi. Ama tüm testler hakkında bilgim olmadığı için yorum yapamam. Bence dayanıklılıktan nispeten memnunlar, umarım başarılı oluruz.Tabii ki, bir sürücü olarak performans da istersiniz, ama bu sezon için kendilerinden emin görünüyorlar. Kısacası planımız bu. Bunu başarmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

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