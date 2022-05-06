Gasly: "AlphaTauri şu anda yedinci veya sekizinci en hızlı araca sahip"

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AlphaTauri, geçen yıl öne doğru iyi bir adım atmış ve zaman zaman üçüncü en hızlı takım olmayı başarmıştı.

Ancak bu yıl İtalyan takım için işler pek de istedikleri gibi gitmedi ve şu anda en hızlı beş takımdan birisi gibi görünmüyorlar.

Takım durumu tersine çevirmek adına yeni güncellemeler hazırlıyor ve ilk güncelleme Imola'ya gelmişti fakat yağmur nedeniyle tam anlamıyla test edilemedi.

Ancak Gasly, şu anda geride kaldıklarını kabul etse de durumu toparlayabileceklerinden emin.

Gasly, "Henüz olmayı istediğimiz pozisyonlarda değiliz."

"Yeni kurallarda sadece işleri zorlaştırıyor. Modern araçlar hakkında hâlâ öğrenecek çok şey var. Takım her hafta sonu bir şeyler öğrenmeyi sürdürüyor."

"Şu anda olması gereken pozisyonlarda olmadığımıza eminim. Takım normal seviyemize dönmek için aracı güncelleme çalışmalarına devam ediyor."

"Şu anda bizim aracımız en hızlı yedinci veya sekizinci araç."

"Umarım piste bağlı olarak daha iyi sonuçlar alabilir ve yakında dördüncü veya beşinci sıralara geri dönebiliriz." dedi.

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images