Gasly: "AlphaTauri rakiplerinin gerisine düşmeye başlıyor"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, geride kalan üç yarışın tamamında sıralama turlarında son bölüme kalmayı başarmıştı.

Ancak bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında, son bölüme kalmayı sadece 0.016 saniye ile kaçırdı.

Seansın ardından konuşan Gasly, son bölüme kalamadığı için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna, "Evet, kesinlikle hayal kırıklığına uğradım çünkü bu yıl ilk kez sıralama turlarında son bölüme kalamadım."

"Bunu da 0.020 saniye gibi neredeyse bir şey ifade etmeyen bir farkla kaçırdık. Fakat günün sonunda diğerleri bizden daha iyi bir iş yaptılar.''

''Alpine son zamanlarda biraz tempo kazanmış gibi görünüyordu ve diğerleri de öyleydi. Yani genel olarak orta grupta, diğerlerinin biraz gerisine düştüğümüzü düşünüyorum.''

''Bu performansı nasıl geri kazanabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu yılın başında biraz daha rekabetçi görünüyorduk ve daha iyisini yapmak bizim elimizde." cevabını verdi.

Gasly, genel bir yol tutuş problemi yaşadıklarını, fakat dengenin iyi olduğunu söyledi.

"Bu hafta sonuna baktığımızda, aracın dengesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan kesinlikle iyi bir noktaya gelmeyi başardık. Durumumuz, sadece genel yol tutuşla ilgiliydi ve sürekli kayıyorduk. Ön veya arkaya özgü bir şey de değildi, genel bir kaymaydı ve lastikler biraz fazla ısınıyordu. Bunun da bedelini pist üstünde ödüyorsunuz."

"Fakat bugün 10. olan Alonso ile kıyasladığımızda, aradaki fark sadece 0.020 saniyeydi. Yani çok değil, ama yılın başına baktığımızda, eğer bir şey yaşadıysak arkamızdaki çocuklarla bunu tolere edebileceğimiz biraz daha büyük bir avantajımız vardı. Şimdi yetişmiş gibi görünüyorlar.''

''Bu yüzden durumu incelememiz lazım. Buna rağmen yarın başladığımız yerden puanlar toplayabiliriz. 12. sıradan başlıyoruz, lastik seçiminde özgürüz ve bu da bize hafif bir avantaj sağlayacak."

AlphaTauri genellikle düşük hızlı virajları sevmeyen takımların başında geliyor.

Yavaş virajların mı takımı zora soktuğu sorusuna Gasly, "Evet, büyük zamana mâl oluyor. Özellikle Alpine ve Ferrari'ye kıyasla kaybettiğimiz yerin orası olduğunu biliyoruz. Fakat nasıl daha iyisini yapabileceğimize bir göz atmamız gerekiyor. Kötü bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum. Bence sahip olduğumuz araç göz önüne alındığında iyi bir iş yaptık. Sadece daha fazla performansı artırmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images