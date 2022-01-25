Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor
Formula 1 Haberler

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Pierre Gasly, beklendiği üzere bugün Imola pistinde AlphaTauri AT01'in direksiyonuna geçti.

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
Haberi dinle

Formula 1'de yeni sezon yaklaşıyor ve yavaş yavaş hareketlilik başladı. Bu kapsamda bugün iki ayrı test gerçekleştiriliyor.

İlk test, daha önce açıklandığı üzere Imola'da başladı. AlphaTauri'de Pierre Gasly, bugün Imola'ya gelerek Honda motorlu 2020 AlphaTauri AT01'in direksiyonuna geçti.

AlphaTauri'den yapılan kısa açıklamada, Gasly'nin AT01'le piste çıktığı ve belli sayıda tur attığı doğrulandı. Fransız sürücünün tüm gün sürüş yapması planlanıyor.

Yarın direksiyona Yuki Tsunoda geçecek. Test, perşembe günü de devam edecek.

 

Ferrari de daha önce açıkladığı üzere bugün Robert Shwartzman'ı Fiorano'da piste çıkardı. Takımın test sürücüsü, 2021 Ferrari SF21'in direksiyonuna geçti.

Yarın Charles Leclerc direksiyona geçecek. Perşembe günü Ferrari SF21'i Carlos Sainz sürerken, cuma günü Shwartzman sürüş yapacak.

Bu tarz testler, parça denemek için yapılmıyor. Takımlar bu testler sayesinde sürücüleri, mühendisleri ve mekanikerleri yeni sezon öncesinde harekete geçirmiş oluyorlar.

Resmi kış testleri 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da başlayacak.

paylaşım
yorumlar
Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor
Önceki haber

Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Basile Davoine
Red Bull, Milton Keynes'te Verstappen'in şampiyonluğunu kutladı
Haber video
Formula 1

Red Bull, Milton Keynes'te Verstappen'in şampiyonluğunu kutladı

Galeri: Abu Dhabi testinden ilk fotoğraflar Sezon sonu testi
Formula 1

Galeri: Abu Dhabi testinden ilk fotoğraflar

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi Abu Dabi GP
Formula 1

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

Pierre Gasly Daha fazlası
Pierre Gasly
Gasly: "2021, Formula 1'deki en tutarlı yılımdı"
Formula 1

Gasly: "2021, Formula 1'deki en tutarlı yılımdı"

AlphaTauri, Tsunoda'ya olan sabrının karşılığını 2022'de alacağını düşünüyor
Formula 1

AlphaTauri, Tsunoda'ya olan sabrının karşılığını 2022'de alacağını düşünüyor

Lider Gasly, 2021'de "şimdiye kadarki en iyi sezonunda" nasıl parladı?
Formula 1

Lider Gasly, 2021'de "şimdiye kadarki en iyi sezonunda" nasıl parladı?

AlphaTauri Daha fazlası
AlphaTauri
Gasly: "Her şey mükemmel gitse bile Red Bull'un ardında olacağız"
Formula 1

Gasly: "Her şey mükemmel gitse bile Red Bull'un ardında olacağız"

Gasly, 2023'te daha büyük bir takıma geçmeyi hedefliyor
Formula 1

Gasly, 2023'te daha büyük bir takıma geçmeyi hedefliyor

Honda: "Katar'da paketimizden her şeyi çıkardık" Katar GP
Formula 1

Honda: "Katar'da paketimizden her şeyi çıkardık"

Son Haberler

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor

Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"
Formula 1 Formula 1

Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"

Brawn: "F1, çevre sorunlarıyla savaşmaya liderlik edebilir"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "F1, çevre sorunlarıyla savaşmaya liderlik edebilir"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.