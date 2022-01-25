Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

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Formula 1'de yeni sezon yaklaşıyor ve yavaş yavaş hareketlilik başladı. Bu kapsamda bugün iki ayrı test gerçekleştiriliyor.

İlk test, daha önce açıklandığı üzere Imola'da başladı. AlphaTauri'de Pierre Gasly, bugün Imola'ya gelerek Honda motorlu 2020 AlphaTauri AT01'in direksiyonuna geçti.

AlphaTauri'den yapılan kısa açıklamada, Gasly'nin AT01'le piste çıktığı ve belli sayıda tur attığı doğrulandı. Fransız sürücünün tüm gün sürüş yapması planlanıyor.

Yarın direksiyona Yuki Tsunoda geçecek. Test, perşembe günü de devam edecek.

Ferrari de daha önce açıkladığı üzere bugün Robert Shwartzman'ı Fiorano'da piste çıkardı. Takımın test sürücüsü, 2021 Ferrari SF21'in direksiyonuna geçti.

Yarın Charles Leclerc direksiyona geçecek. Perşembe günü Ferrari SF21'i Carlos Sainz sürerken, cuma günü Shwartzman sürüş yapacak.

Bu tarz testler, parça denemek için yapılmıyor. Takımlar bu testler sayesinde sürücüleri, mühendisleri ve mekanikerleri yeni sezon öncesinde harekete geçirmiş oluyorlar.

Resmi kış testleri 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da başlayacak.