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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Gasly: "AlphaTauri, en hızlı üçüncü takım değil"

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, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, kendilerinin en hızlı üçüncü araca sahip oldukları görüşüne katılmıyor.

Gasly: "AlphaTauri, en hızlı üçüncü takım değil"

AlphaTauri, Bahreyn testlerinin ve yarışın öne çıkan ekiplerinden bir tanesiydi ve Pierre Gasly, sıralama turlarında son bölüme kalıp çok iyi bir pozisyon elde etmeyi başardı.

Ancak yarışın başında ön kanadını kırmasının ardından hafta sonunu puansız kapattı. Yuki Tsunoda ise dokuzuncu sırada finiş gördü.

Imola yarışı öncesinde konuşan Gasly, "Bahreyn'de tüm hafta sonu harikaydık, her şey çok olumluydu. Antrenmanlarda harika bir performans gösterdik ve şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarımdan birini geçirdim. Sonrasında her şey, yarışın ilk birkaç turunun ve güvenlik aracı sonrası yeniden başlangıcın ardından sona erdi. Bazı büyük puanlar kaçırdığımız için elbette hayal kırıklığı oldu."

"Elbette bu bir yarış, fakat başlangıçta bunu kabullenmek zordu. Yine de geriye baktığımızda, sezon için olumlu olarak görebileceğimiz pek çok pozitif şey var. Ben de bunlara odaklanmaya çalışıyorum. Bu hafta sonu yeni bir fırsatım var ve sezon boyunca 22 fırsatım daha olacak." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, ve Pierre Gasly, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, ve Pierre Gasly, AlphaTauri

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yine de Gasly, AlphaTauri'nin üçüncü en iyi araca sahip olduğunu düşünmüyor.

"En hızlı üçüncü araca sahip olduğumuzu düşünmüyoruz. Şimdiye kadar sadece Bahreyn'de test yaptık ve yarıştık. Sadece aracımızın bu şartlarda gerçekten iyi çalıştığını öğrendik. Her türlü şarta: antrenmanlarda, sıralama turlarında ve yarışta hızlıydık. Bunlar artılar, fakat yine de üzerinde çalışmamız gereken şeyler var."

"Şimdi sahip olduğumuz aracın ve paketin, Imola, Portimao, Barcelona ve diğer pistlerde de iyi çalıştığından emin olmalıyız. Fakat mücadeledeyiz. Her şeyden önce liderlerle mücadele ettik ve çok rekabetçiydik."

"Her şey çok pozitif, ama çalışmamız gereken alanlar da var ve herkes gelişip, ilerleme kaydetmek istiyor. Yine de başlangıç için iyi bir temele sahip olduğumuz doğru."

Gasly, Imola için temkinli kalmayı tercih ediyor.

"Bu aracı sadece Bahreyn pistinde denedik ve bu yüzden hâlâ bilinmeyen şeyler var. Mesela aracın farklı pistlerde nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Fakat geçen yıla göre gerçekten daha fazla performansa sahip olduğumuza inanıyorum."

"Orta grubun en hızlı takımlarıyla arayı kapattık, mücadeleye dahil olduk ve rekabetçi olmamamız için bir herhangi bir sebep göremiyorum. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım. Büyük umutlara sahibiz ve umarım bu hafta sonu Bahreyn'e kıyasla daha çok puan alabiliriz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Kemal Şengül

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