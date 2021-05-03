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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Gasly: "AlphaTauri, düşük hızlı virajlarda ciddi sorunlar yaşıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly düşük hızlı virajlarda ciddi sorunlar yaşadıklarını ve Portimao'da geride kalmalarının temel sebebinin bu olduğunu söyledi.

Gasly: "AlphaTauri, düşük hızlı virajlarda ciddi sorunlar yaşıyor"

AlphaTauri, 2021 sezonuna hız anlamında çok iyi başladığı için bazıları İtalyan ekibin sezonu üçüncü bitirebileceğini düşünüyordu.

Ancak ilk iki yarışta şanssızlıklar yaşayan ve olayları karışan AlphaTauri, Portekiz'de de sadece bir puan aldı.

Yarışın ardından konuşan Gasly, "Beklediğim tarzda bir yarış olduğunu söyleyebilirim. Beklediğimiz yerde bitirdik. Olumlu olan şey sonunda Carlos'u geçmeyi başarmış olmam ve bir puan almamdı."

"Çok fazla değil ama bu hafta bekleyebileceğimiz en maksimum şeyi aldık. Zor bir hafta sonuydu. Burada tüm düşük hızlı virajlarda oldukça fazla zorlandık, ki kış testlerinden bu yana zaten bu alanda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Şu anda ana rakiplerimize kıyasla zorlandığımız belli bir alan var ve bize en azından net bir gelişim hedefi veriyor." dedi.

Barselona, Portimao'ya kıyasla daha farklı bir yapıya sahip ve Gasly, daha iyi durumda olacaklarını düşünüyor.

"Sanırım bu hafta sonu sahip olduğumuzdan biraz daha fazla hıza sahip olacağımıza eminim. Orada daha yüksek ve orta hızlı virajlar var. Aynı zamanda son sektör yine zorlayıcı olacak."

"Yine de orayla kıyasladığımızda, Portimao'da ikinci ve üçüncü viteste çok fazla viraj var ki ki bu özellikle Alpine, Ferrari ve McLaren ile kıyaslandığında bizim favorimiz değildi. Bu yüzden önümüzdeki hafta sonu biraz daha hızlı olmamız gerektiğini düşünüyorum."

Düşük hızlı virajlarda mekanik yol tutuş eksikliği yaşadıklarını söyleyen Gasly, Monako'nun da zor geçmesini bekliyor.

"Açıkçası geliştirmemiz gereken bir alan olduğu ortada, Monako giderek yaklaşıyor, bu yüzden bu pistler için araçta büyük bir güncelleme veya gelişim yapabileceğimizi sanmıyorum. Sahip olduğumuz paket bu ve bu tür şartlarda ve virajlar için ayarları biraz değiştirebilmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Açıkçası bu pistler için yapılabilecek bazı işler var."

"Geçen yılla kıyasladığımızda denge aslında çok benzer, biraz daha az yol tutuş var, bu yüzden daha fazla kayıyorsunuz, viraja geç frnele giremiyorsunuz, aksi takdirde lastikler kilitleniyor, yani viraja çok fazla hız taşıyamıyoruz, aksi takdirde ön taraf yol tutmuyor, çekiş de zorlaşıyor."

Önden kayma mı yaşadığı sorusuna Gasly, "Her şeyden biraz var. Yani zor bir durum. Daha fazla istikrar gerekiyor ve iyi bir orta yol bulmamız lazım. Bu hafta sonu bir orta yol bulmaya çalıştık, bir sürü şey denedik ve hiçbir şey gerçekten yaşadığımız sorunları çözmedi. Yani her şeye bakmalıyız." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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