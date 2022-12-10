Gasly: "AlphaTauri araç konseptini tamamen değiştiriyor"

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Yeni kuralların ilk senesinde kariyerinin en kötü sezonunu geride bırakan ve tıpkı takımı AlphaTauri gibi varlık göstermekte zorlanan Gasly, sözleşmesini bir sene erken sonlandırmasının ardından gelecek sezon Alpine için yarışacak.

Takım değiştirerek risk aldığını düşünen Gasly, gelecek sezon tüm takımların kurallara uyum sağlamak için değişiklikler yapacağını, bu nedenle hangi takımın nasıl performans göstereceğinden emin olamadığını söylüyor.

Fransız pilot, "Bu sporda hangi takımın nasıl performans göstereceğini kestirmek oldukça güç. 2021 sezonunda orta grubun en iyi araçlarından birine sahiptik, bu yıl orta grubun gerisindeydik, gelecek sezon neler olabileceğini kimse bilemez."

"AlphaTauri aracın konseptini tamamen değiştirecek, belki de yeniden rekabetçi olacaklar. Tahminde bulunmak çok zor."

"Asıl önemli faktör sıkı çalışmak ve kendimizi gelecek yıla mümkün olduğunca hazırlamak. Alpine'in bu yılkinden bile iyi bir araç üretmesi için dua ediyorum."

Eski takımının gelecek sezon için kendinden fazlasıyla emin olduğunu söyleyen Gasly, "Umarım takım değişikliği şampiyonadaki yerimi olumlu etkiler. Ancak ne olacağını asla bilemezsiniz."

"AlphaTauri'deki tanıdıklarla konuşuyorduk, bana gelecek yıl takım tarihinin en iyi araçlarından birine sahip olacaklarını ve ön grupta mücadele edeceklerini söylediler!"

"Bu normal, nitekim padoktaki herkes ileri doğru büyük bir adım atacaklarını söylüyor. Neler olacağını ancak Tanrı bilir."

"Umarım biz de ön grupta, hatta podyumlar ve galibiyetler için savaşıyor oluruz. En azından meydan okuma dolu bir sezon olmasını isterim."

"Birçok takım gelecek sezon farklı tasarımcılarla çalışacak, bazıları da her sene tasarımcı değiştiriyor. Dolayısıyla geçen sezonkine benzer tasarımlar da olacak, ancak birtakım sürprizlerle de karşılaşabiliriz."

"Alpine inanılmaz bir sezonu geride bıraktı, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı ve McLaren'i mağlup etti. İyi bir pakete sahipler. Takımın şu anki hedefi ön grup."

"Dolayısıyla takım olarak bastırmaya devam edeceğiz. İyi sonuçlar elde edebileceğimizden şüphem yok." dedi.