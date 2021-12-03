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Gasly: "AlphaTauri, 2021'deki en kötü performansının sebeplerini anlıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

AlphaTauri Formula 1 pilotu Pierre Gasly, İtalyan ekibin Katar Grand Prix'sinde neden yavaş kaldığını anladığını söyledi.

Gasly: "AlphaTauri, 2021'deki en kötü performansının sebeplerini anlıyor"

Gasly, sarı bayrak cezaları nedeniyle Max Verstappen'in ve Valtteri Bottas'ın geriye düşmesinin ardından Katar'da, F1 kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk çizgiden başlamıştı.

Fakat Gasly, Katar pistindeki yoğun lastik aşınmasını azaltmak için çift pit stop stratejisi izlemesine rağmen lastiklerde aşırı ısınma ve aşınma problemi yaşadı. Bu sebeple de puan barajının dışına düşerek 11. sırada finiş gördü.

Bu, AlphaTauri'nin Alpine'i takımlar şampiyonasında geride bırakma umutları için büyük bir darbe oldu. Çünkü Fernando Alonso ve Esteban Ocon, AlphaTauri'nin aksine yarışı 3. ve 5. sıralarda tamamladılar. Bu da aralarındaki farkın 25 puana çıktığı anlamına geliyor.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinden önce perşembe günü basına konuşan Gasly, takımın yarıştaki sorunların sebebini anladığını ve bunların nasıl çözüleceği konusunda belli bir fikre sahip olduğunu dile getirdi.

Gasly, "Yılın en iyi Cumartesi gününden sonra oldukça şoke edici ve hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu. Ancak Cuma günü uzun sürüşlerin bizim için o kadar da iyi olmadığına dair işaretler vardı."

"Yarışta büyük ölçüde lastik aşınmasıyla mücadele ettik, lastiği son derece hızlı tüketiyorduk ve ilk 10-12 turdan sonra lastiklerimizde hiçbir şey kalmamıştı."

"Hafta sonundan önce, bunun zorlandığımız bir şey olduğunu zaten biliyorduk, ancak yarışta bu ölçüde zorlanmayı beklemiyorduk. Bu da bu yılki en kötü performansımıza sahip olduğumuz anlamına geliyordu."

"Hayal kırıklığı yaratıyor, ancak birkaç şey öğrendik ve şimdi bu son iki yarışa katılıp, mümkün olan en iyi sonucu almaya hazırız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Gasly, AlphaTauri'nin yarıştan önceki hesaplarının, Alpine tarafından başarıyla uygulanan tek pit stop stratejisinin mümkün olmayacağını gösterdiğini ve "daha iyi yapabilecekleri birkaç şey olduğunu" kabul etti.

"Yine de genel olarak çok yavaştık ve lastikleri çok fazla harcıyorduk."

Cidde pisti hakkında konuşan Gasly, takımın puan barajına dönebileceği konusunda iyimser olduğunu, ancak pist özelliklerinin "kendileri için kolay olmayacağını" ekledi.

"Açıkçası sıralama turlarında yarış temposuna kıyasla daha iyi durumdayız, ancak yine de burada daha iyi bir iş çıkaracağımıza eminim."

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