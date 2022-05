Gasly, Alonso'yla çarpışmasından aldığı hasarın, Norris'le kazasına yol açtığını açıkladı

Gasly ve Norris, yarışın bitmesine 18 tur kala 8. virajda temas etti ve İngiliz, duvara çaparak yarış dışı kaldı.

Bu, Gasly'nin 7. virajı geniş dönerek Mick Schumacher ve Kevin Magnussen'in onu geçmesine izin vermesinin ardından geldi. Sonrasında Norris de öne geçmeye çalıştı ancak Gasly'nin sol ön lastiğine temas etti.

Hakemler, kazayı not etti ancak bir aksiyon almadılar. Gasly, kazadan kısa süre sonra yarıştan çekildi ve aracının sağ arka tarafında bir şeyin kırık olduğunu ve bunun geniş dönmesine yol açtığını söyledi.

Gasly, yarıştan sonra medyaya, Norris ile kazasından bir tur önce Alpine pilotu Alonso ile çarpıştığı sırada hasar aldığını söyledi.

Gasly, "Devam edip edemeyeceğimizi görmek için bir tur daha atmayı denedik ve araçtaki hasar büyüktü. Pistte bile kalamadım ve sola dönemedim."

"Son turumuzda pite gelirken, 7. virajdan sonra yavaş gidiyordum ve tüm araçlar beni geçti. Yer bırakmak için sağa dönmeye çalışıyordum, sonra Norris geldi ve sol ön lastiğime temas etti." dedi.

Marshals remove the damaged car of Lando Norris, McLaren MCL36, from the circuit

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images