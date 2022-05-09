Gasly, Alonso'yla çarpışmasından aldığı hasarın, Norris'le kazasına yol açtığını açıkladı

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Gasly ve Norris, yarışın bitmesine 18 tur kala 8. virajda temas etti ve İngiliz, duvara çaparak yarış dışı kaldı.

Bu, Gasly'nin 7. virajı geniş dönerek Mick Schumacher ve Kevin Magnussen'in onu geçmesine izin vermesinin ardından geldi. Sonrasında Norris de öne geçmeye çalıştı ancak Gasly'nin sol ön lastiğine temas etti.

Hakemler, kazayı not etti ancak bir aksiyon almadılar. Gasly, kazadan kısa süre sonra yarıştan çekildi ve aracının sağ arka tarafında bir şeyin kırık olduğunu ve bunun geniş dönmesine yol açtığını söyledi.

Gasly, yarıştan sonra medyaya, Norris ile kazasından bir tur önce Alpine pilotu Alonso ile çarpıştığı sırada hasar aldığını söyledi.

Gasly, "Devam edip edemeyeceğimizi görmek için bir tur daha atmayı denedik ve araçtaki hasar büyüktü. Pistte bile kalamadım ve sola dönemedim."

"Son turumuzda pite gelirken, 7. virajdan sonra yavaş gidiyordum ve tüm araçlar beni geçti. Yer bırakmak için sağa dönmeye çalışıyordum, sonra Norris geldi ve sol ön lastiğime temas etti." dedi.

Marshals remove the damaged car of Lando Norris, McLaren MCL36, from the circuit Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly, "çok yavaş" olduğunu ve araçların kendisine çarpmasını önlemek için "aracı olabildiğince sağa yaklaştırmaya" çalıştığını söyledi.

Gasly, "Bazılarının geçtiğini gördüm ve 8. virajda sağa dönüyordum, sonra Norris geldi."

"Her şey çok hızlı oldu, herkese yer bırakmaya çalışıyordum, o bana çok yakın geldi ve sol ön lastiğime çarptı." dedi.

Gasly, Norris'ten özür dilemeyi gerekli bulmadığını şu sözlerle açıkladı: "Yer vermeye çalışıyordum."

"Muhtemelen sola gidebilirdim ve sağa dönüyordum, bunu araç üstü kameralarından görebilirsiniz. Nereye gidebilirdim bilmiyorum."

Gasly'nin açıklamaları iletilen Norris, yarış dışı kalmasının "sadece şanssızlık" olduğunu kabul etti.

"Pist sağa kıvrılıyor ve o dümdüz gitti."

"Eğer hasar nedeniyle olduysa, başka ne yapabilirdim bilmiyorum. Sanırım sadece şanssızdım." dedi.

Alonso'ya, Gasly ile kazaya sebep olduğu için beş saniye zaman cezası verildi. Alonso, yarıştan sonra medya konuşmalarında tüm sorumluluğu üstlendi.

Alonso, "O hamleyi yaparken çok iyimserdim."

"Beş saniye zaman cezası aldım ve bunu hak ettim. Benim hatamdı, çok erken frenledim. Pozisyonu vermeye hazırdık ama o noktada pitteydi. Bu yüzden beş saniye ceza aldım." dedi.

Alonso, yarıştan sonra pist dışına çıktığı ve avantaj kazandığı için bir beş saniye zaman cezası daha aldı. Bu da onu 11. sıraya düşürdü ve 8. sırada bitirdiği yarıştan puan alamadı.