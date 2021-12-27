Gasly, 2023'te Red Bull'a geçmek için görüşme yapacak

Pierre Gasly, 2019 sezonunun ortasında Red Bull'dan AlphaTauri'ye geri dönmüştü. O günden bu yana performansını sürekli olarak artırdı ve şimdi orta grubun en iyi sürücülerinden birisi oldu.

Bu performansın ardından Gasly'nin adı 2023 için Red Bull'la anılıyor ancak Avusturyalı ekibin kendisini tekrar takıma getirip getirmeyeceği merak konusu.

Red Bull'un Sergio Perez'le devam ettiği düşünüldüğünde, gelecek yıl atacağı bir sonraki adımın, kendisi için kritik önemde olup olmayacağı sorusuna Gasly, "Evet, bu açıkça önemli bir yıl olacak."

"Önümüzdeki iki yıl içinde Red Bull'un görüşünün ne olduğunu görmemiz gerekecek çünkü bu, onlarla birlikte geçirdiğim sekizinci yıldı. Yani oldukça uzun zaman oldu."

"Şu anda çok rekabetçi bir araçları var. Max [Verstappen] ile ne yapacaklarını ve nasıl ilerleyeceklerini görmem gerekiyor fakat benim de kendi kariyerim hakkında düşünmem gerekiyor."

"Hâlâ çok gencim. 25 yaşındayım ama amacım, eğer bir pilot arayışı varsa listenin ilk sırasında olmak. Şu anda sürücüler şampiyonasında dokuzuncu sıradayım."

"Önümdeki sekiz adam da dört en iyi takım için yarışan sürücüler. Bu yüzden ortada boş bir koltuk varsa, bariz seçim olmam gerektiğini göstermem gerekiyor. Bu benim için çok önemli ve yapmaya çalıştığım şey de bu." cevabını verdi.

Gasly, geleceğinin nerede olduğu sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Elbette önceliğim Red Bull'da fakat şu anda Sergio ile devam etmeye karar verdiler.

"Nasıl bir plan yapacaklarını bilmiyorum. Muhtemelen 2023'ün benim için seçenek olabileceğini söylüyorlar."

"Bu açıdan kendimi en iyi konuma getirmeye çalışacağım fakat bunun, gelecek yıl Red Bull ile yapacağımız bir tartışma olacağını düşünüyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images