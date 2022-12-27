Gasly: "2023'te podyumlar için savaşmak istiyorum"

Haberi dinle

Red Bull'un genç sürücü programında yetişten ve son yılları AlphaTauri'de geçiren Gasly, 2022 sezonunun ardından programdan ayrıldı ve Alpine'in yolunu tuttu.

Yakında resmi bir Alpine pilotu olacak Gasly, burada Esteban Ocon gibi güçlü bir takım arkadaşına sahip olacak ve yeni ekibinde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Alpine 2022'de zaman zaman çok iyi görünse de, podyum mücadelesi verebilecek bir araca sahip değildi. Yine de Gasly, yeni takımına hemen adapte olmayı ve gelişen araçla birlikte podyum savaşı vermeyi umuyor.

Channel 4'a konuşan Gasly, "Alpine geçen sezon en güçlü dördüncü takımdı."

"Bir sonraki hedefimiz ilk üçte yer almak olacak. İlk üç takıma meydan okuyabilecek bir konumda olmamız gerekiyor."

"Bunu yapabileceğimize içtenlikle inanıyorum çünkü takım son birkaç yılda büyük ilerleme kaydetti."

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

"Alpine'de kesinlikle hız var. Eğer 2023 aracıyla bir sonraki adımı atabilirsek, o zaman güçlü bir rakip olacağız ve ilk beşte hatta ilk üçte yer almak için mücadele edebileceğiz." dedi.

Yeni takım arkadaşı Ocon hakkında da konuşan Gasly, aralarındaki tüm problemleri geçmişte bıraktıklarını belirtti.

"Basının aramızdaki ilişki hakkında spekülasyonlar çıkarmaktan zevk aldığını biliyorum. Esteban'la olan ilişkimizde iniş çıkışlar yaşadığımız sır değil ama birbirimizi 20 yıldır tanıyoruz."

"Birlikte büyüdük ve Formula 1'de geçirdiğimiz yıllarda, her şeyi ardımızda bıraktık. Şu anda iyi bir ilişkimiz var ve durumun değişmesi için bir sebep göremiyorum."

"Pit yolundaki tüm garajlara baktığınızda, hepsinde rekabet olduğunu göreceksiniz. Sadece bu rekabetin sağlıklı olması, toksik hale gelmemesi gerekiyor."

"Esteban ve ben, takımı beraber yönetebilecek kadar olgun ve akıllı insanlarız."

"Herkes pistte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor fakat pistte birbirimize karşı saygılı davranmak önemli olacak."

"İnsanların bir hikaye uydurmaya çalıştığını görebiliyorum fakat bunlar beni sadece güldürüyor. Bu konuda endişem yok."