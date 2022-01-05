Gasly, 2023'te daha büyük bir takıma geçmeyi hedefliyor

Fransız sürücü aslında geçmişte en iyi takımlardan biri olan Red Bull için yarışmıştı. 2019'un başında Daniel Ricciardo'dan boşalan koltuğa geçen Gasly, Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak zorlu bir ilk yarı geçirdi.

Barselona testlerinde ciddi bir kaza yaptıktan sonra özgüven yakalamakta zorlanan Gasly, Hollandalı takım arkadaşına ayak uyduramadı ve beklentileri karşılayamamasının ardından sezon ortasında AlphaTauri'ye geri gönderildi.

Geri döndükten sonra Brezilya'da podyuma çıkan, 2020 İtalya GP'yi kazanan Gasly, güçlü formunu bu sezona da taşıdı ve Bakü'de podyuma çıkmayı başardı.

Bu yıl, kariyerinde ilk kez 100'den fazla puan toplayan Gasly, ana takıma geri dönmek istese de, Red Bull gelecek yıl Verstappen - Sergio Perez kadrosuyla yarışmayı sürdürecek.

Perez'in bir yıl daha Red Bull'da kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Gasly, büyük bir takımla yarışma şansının bittiğini düşünmüyor ve gelecek yıl pek çok fırsat görüyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Gasly, "Sürücü pazarı hızla değişiyor."

"2023'te pek çok sürücünün sözleşmesi sona eriyor ve ardından bazı fırsatlar olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu konuda çok endişeli değilim."

"Şu anda performansıma odaklanıyorum. Yapabileceğim en iyi şey, Meksika'da yaptığım gibi güçlü sonuçlar almaya devam etmek. Orada sıralama turlarını, bir orta grup aracıyla Mercedes ve Red Bull araçlarının hemen arkasında bitirdim. Bu yüzden daha hızlı bir araçla her halükarda daha iyisini yapardım."

"Önemli olan şey bu."

Pierre Gasly stapt uit de Red Bull Racing RB15 na een crash in Barcelona Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fakat Gasly, 2022 sonrasında Red Bull'un kendisiyle devam mı edeceğini yoksa da serbest mi bırakacağını bilmiyor.

"Dediğim Formula 1'deki durum çok hızlı değişiyor."

"Red Bull benimle devam etmek mi isteyecek yoksa beni serbest mi bırakacak bilmiyorum."

"Benimle ilgili ne yapacakları hakkında hiçbir fikrim yok. Bu konuyu daha sonra tartışacağız." dedi.

Fakat Fransız pilot, aldığı sonuçlara rağmen ana takıma geçemediği için üzgün.

"Dünya şampiyonluğu için savaşma konusunda çok büyük bir arzum var. Formula 1'de, zirve mücadelesi vermek istiyorum. Bu beni gelişmeye devam etmem konusunda motive ediyor."

"Yalan söyleyecek değilim. Böyle bir bir sezonun ardından kendimi, daha önce Red Bull koltuğunu kazanma fırsatına sahip olan sürücülerle karşılaştırdığımda, hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Sayılara ve sonuçlara göre bu takımdaki herkesten daha iyi bir performans sergiledim. Fakat günün sonunda, bunun için ne bir takdir alıyorum ne de bir ödül."

"Bunu kabul etmek çok zor. Benim için hayal kırıklığına neden oluyor."

"Bu sporda neyi başarmak istediğimi biliyorum. Ben zirve savaşı vermek istiyorum ama bu yıl durum böyle olmayacak."

"Yine de 2022'de mümkün olmadı diye 2023'ün de aynı olacağı anlamına gelmez."

"Her şeyimi vermeye ve kendime inanmaya devam ediyorum."

"Kurallardaki değişikliğe rağmen AlphaTauri'nin bu sezonki kadar iyi olmasını umuyorum."