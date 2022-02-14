Gasly: "2022, sürprizlerle dolu bir yıl olacak"

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AlphaTauri, geçen yıl tarihinin en başarılı yılını geçirdi ve sezonu altıncı sırada tamamladı.

Takıma önemli puanlar getirerek beşincilik savaşında yer almasını sağlayan Gasly, AT03 lansmanından hemen sonra açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona hakkındaki görüşleri sorulduğunda Gasly, şöyle yanıt verdi: "Sanırım tüm bu yeni kurallarla beraber sezona tamamen açık zihinle yaklaşmamız ve her türlü olasılığa karşı hazırlık olmamız gerekiyor."

"Bu, tüm takımlar için yepyeni bir başlangıç olacak. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Yeni kurallara uyum sağlamak için mümkün olan en iyi aracı hazırlamak tüm takımlar adına büyük bir zorluk olacak. Umarım bizim için her şey yolunda gider."

"Takımızın yeteneklerinden hiçbir şüphem yok ve şu an itibariyle yaptıkları işten çok memnunum. Herkes gibi onlar da aylardır bu yeni araç üzerinde çalışıyorlar. Fakat Barselona'da ilk kez piste çıkana kadar neler bekleyebileceğimiz konusunda fikir yürütmek çok zor olacak. Sonrasında aracın nasıl davrandığını ve diğerlerine kıyasla nerede olduğumuz hakkında bir fikir ediniyor olacağız. Bu sezonun sürprizlerle dolu olacağına inanıyorum."

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri

Bu yıl sadece araçlar değil, lastikler de değişecek ve 18 inç lastiklere geçilecek.

Bunun etkisi sorulduğunda Gasly, "Estetik olarak büyük bir değişiklik olduğu doğru. Fakat aynı zamanda araçları daha ağır hale getiriyor, sürüş tarzını etkiliyor ve bence araçta yapılan tüm diğer değişikliklerine bir başka önemli unsur ve meydan okuma daha olacak."

"Ayrıca bu yeni tekerlek kanatları da görüşü biraz azaltıyorlar. Bu araçtaki diğer tüm değişikliklerle beraber yarış hafta sonlarının her seansında yapılacak çok fazla iş olacağı anlamına geliyor." dedi.

Gasly, her fırsatta 2022'nin kariyeri için dönüm noktası olacağını söylüyordu.

Bunun kariyeri için kilit bir yıl olup olmayacağı sorusuna Gasly, "Yaklaşımım geçen yıl benimsediğimle tamamen aynı olacak. Çok iyi sonuçlar aldığım bu çizgiyi yukarı yönde devam ettirmeye ve sahip olduğum araçla mümkün olan en iyi performansımı göstermeye devam etmeye çalışacağım."

"Umarım bu yıl önde savaşabilirim. Düzenli olarak ilk beşte ve hatta araç bunun için yeterliyse, daha da yukarılarda olabileceğim bir yıl olmasını umuyorum. Ortaya çıkan her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız."

"Bu yüzden zihinsel olarak kendimi olası herhangi bir senaryoya karşı hazırladım ve kişisel olarak takımı mümkün olan en iyi işi yapması için zorlayacağım."

"Geçen yıl şampiyonada beşinci olmaya çok yaklaştık ve bu yıl bunu başarmak harika olur. Bunun mümkün olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu biliyorum fakat her zaman elimden geleni yapacağım ve araçtan en iyi şekilde faydalanacağım." dedi.

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri