Gasly: "2022 sezonu takımın beklentilerinden çok uzaktaydı"
Pierre Gasly, şampiyonada dokuzuncu sıraya gerilemesinin ardından 2022 Formula 1 sezonunda AlphaTauri'nin beklentilerinden 'oldukça uzakta' olduğunu düşünüyor.
Gasly, 2021'de AlphaTauri'yi bir F1 sezonundaki en yüksek puana ulaştırdı ve 142 puan toplayarak Takımlar Şampiyonası'nda altıncı olmasına yardımcı oldu. Toro Rosso olarak faaliyet gösterdiği dönem de dahil olmak üzere takım, en iyi sezonuna imza attı.
Ancak takım, 2022 sezonunda Gasly ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda ile toplamda sadece 35 puan toplayarak dokuzuncu sıraya geriledi.
Gasly, böylesine zorlu bir sezonda ne kadar ilerleme kaydettiğini görmenin zor olduğunu ve AT03 aracının zorlukları göz önüne alındığında mevcut potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın kolay olmadığını hissettiğini açıkladı.
Sezon sonu röportajında Autosport'a konuşan Gasly, “2021'deki araçla aynı seviyede olmayan bir araçtan maksimum potansiyeli elde etmeye çalıştık."
“Bu noktada mühendislik departmanında motivasyonu korumak da kolay olmuyor."
“Çünkü sonuçta aynı sporda ve aynı sezonda olsanız bile dinamik oldukça farklı, özellikle geçen yıl herkes için harikaydı ve en başarılı yılımızı geçirdik."
“Bu yıldan çok fazla beklenti vardı ancak beklentimizden ve isteklerimizden oldukça uzaktık."
Pierre Gasly on his way to fifth at the Azerbaijan Grand Prix
Photo by: Red Bull Content Pool
Bu yıl, Gasly'nin F1'deki ilk sezonundan bu yana podyuma çıkamadığı sadece ikinci sezon oldu ve Fransız pilot en iyi sonucunu Azerbaycan'da beşinci olarak elde etti.
Gasly, 2023'te Aston Martin'den ayrılan Fernando Alonso'nun yerine Alpine'e katılmak üzere sözleşme yapmasının ardından AlphaTauri ile son sezonunu geçirmiş oldu.
Faenza merkezli takımla geçirdiği en zor sezonun bu olup olmadığı sorusuna Gasly, "Muhtemelen evet, özellikle artık daha fazla deneyimim olduğunu ve takımla daha fazla zaman geçirdiğimi düşünürsek."
“Bu yıl yönetmeliklerin değişmesiyle bazı zorluklar yaşadık, diğer bazı takımların bizden daha iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."
"Bu değişiklikten istediğimiz fırsatları elde edemedik." dedi.
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