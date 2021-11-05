Gasly: "2022 araçlarında görüş büyük bir problem"

Gasly, 2022 araçlarında ön lastiklerin üstünde yer alan kanatçıkların pilotların görüş açısını belli bir derecede kapadığını dile getirdi ve azalan görüşten dolayı, virajlara girerken aracı doğru konumlandırmanın da zorlaştığını ekledi.

Konu hakkında konuşan Fransız pilot, "Pek sevmediğim kanatçıkla [ön lastiklerin üstündeki kanatçık] ve daha büyük lastiklerle birlikte, görüş açımız oldukça farklı olacak. Sanırım buna alışmamız gerekecek. [Ön lastiklerin üstünde yer alan kanatçıklar], şasiyle lastiğin arasındaki görüş açınızı kaplıyor."

"Özellikle de viraja baktığınızda, aracı konumlandıracak görüş açınızı kaybediyorsunuz. Sanırım gelecek sene, geçmişe kıyasla farklı referans noktaları kullanmaya başlamamız gerekecek."

"Bu, herkes için aynı olacak. Sadece geçmişe kıyasla biraz farklı. [Lastiğin üstündeki kanatçıklar], görüşünüzü azaltıyor ki bu asla güzel değildir ama bunun üstesinden gelmemiz gerekecek." dedi.

Gasly, görüş açısı kapandığından, lastiklerin durumunu takip etmenin de zor olacağını söyledi ve ekledi: "Ayrıca, blokajlara bakacak olursak; bence görüşünüz kapalı olmadığı zaman blokaj yaptığınızda lastiğin daha yavaş döndüğünü görebiliyorsunuz."

"Ancak şimdi görüş açımızı kapatan bu kanatçıklar var. Yani bu, blokaj yaptığımızda lastikleri görmemizi biraz zorlaştırabilir."

AlphaTauri 2022 F1 car Photo by: AlphaTauri

2022 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek olan testler başlamadan önce takımların rakiplerine kıyasla nerede olacaklarını söylemek imkansız olsa da Gasly, AlphaTauri'nin 2022 aracında gelişim gösterdiğini düşünüyor.

"Elbette araç fazlasıyla gelişiyor. Özellikle de bu yoğun takvimle birlikte, simülatör seansınızdan 2-3 hafta sonra simülatöre geri gittiğinizde ve 2022 aracını sürdüğünüzde araç çok değişmiş oluyor."

"Bence genel olarak, yaptıklarımızla oldukça mutluyuz. Ancak henüz referans noktalarımız yok. Yani, bu mutluluğumuz, mühendislerin gelişim açısından bulduklarıyla alakalı."

"Geliştiğimizi biliyoruz ancak rakiplerimizle aynı seviyede mi olduğumuzu ya da gerilerinde mi olduğumuzu Barselona'daki teste kadar bilemeyeceğiz."

"Ancak yeni araçlarda hissedebildiğimiz değişiklikler kesinlikle var."