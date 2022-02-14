Gasly, 2021'de kaçan beşinciliğe hâlâ üzülüyor

Haberi dinle

Ferrari ve McLaren, 2021 yılında orta grubun öne çıkan takımlar oldular ve üçüncülük için birbirleriyle çekiştiler. İlginç şekilde AlphaTauri, özellikle tek turda bu takımlarla mücadele edecek tempodaydı.

AlphaTauri, özellikle Pierre Gasly sayesinde düzenli olarak topladığı puanlarla beşincilik için Alpine'le çekişti ve hatta bir noktada bu savaşı kazanacak gibiydi.

Fakat Katar'da Fernando Alonso'nun üçüncü olması, Esteban Ocon'un da Suudi Arabistan'daki dördüncülüğü işleri tamamen tersine çevirdi.

AlphaTauri, yılın son yarışında 22 puan toplamasına rağmen sezonu sadece 13 puan geride altıncı sırada tamamlamış oldu.

AlphaTauri, 142 puanla şimdiye kadar bir sezonda en çok puan aldığı yılı geride bırakırken, Gasly hâlâ kaçan beşinciliğe üzülüyor.

142 puandan 110'unu alan isim olan Gasly, "Yılın başında beklentiler çok yüksekti ve beklediğimizden daha iyi performans gösterdik."

"Özellikle sıralama turlarında durum böyleydi. Cumartesi günleri iyi geçti ve pazar günleri de iyiydi. 100'den fazla puan almak hayal edebileceğimizin ötesindeydi."

“Kötü tarafta ise, harika bir sezon geçirmemize rağmen hâlâ altıncı olduk. Bence Alpine'i geçebilirdik." dedi.

Taraftarlar açısından bakıldığında 2021 yılının en iyi yarışını seçmesi istenen Gasly, Suudi Arabistan Grand Prix'sini işaret etti.

Fakat Gasly, kendi açısından en iyi yarışın üçüncü olduğu Bakü olduğu konusunda netti.

Gasly, ”Bir Formula 1 taraftarı olarak bakarsam, muhtemelen Suudi Arabistan derim."

“Benimle ilgisi yok, yarıştan sonra yaşanan olaylara baktığımda TV'den seyretmesi çılgınca bir yarış gibi görünüyordu."

“Bu taraftar olarak Suudi Arabistan GP derim."

“Kendi açımdan bakarsam Bakü derim, sezonumuzun en önemli noktasıydı. Üçüncü olduk ve podyuma çıktık. Monza 2020'ye pek benzemiyordu ama yarışın orta noktasından itibaren motorumla ilgili bir sorun vardı ve çocuklar 'yarışı asla bitirmeyeceğiz, motor patlayacak' diye düşündüler."

“Performans kaybediyorduk, performansımı giderek düşürüyorlardı. Yani yılın en iyi sonucunu nasıl elde etmeyi başardığımızı ben de bilmiyorum. Çılgıncaydı. Son bölümde Charles ile güzel bir savaş vermiştik." dedi.