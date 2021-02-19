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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Pierre Gasly, bu yıl AlphaTauri F1 ekibinin lideri olmaya hazır olduğunu düşünüyor.

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Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"

Gasly, geçen yılki İtalya Grand Prix'sinde zafere ulaşmayı başardı ve AlphaTauri'nin Formula 1'deki en iyi sezonlarından birisini geçirmesine yardımcı oldu.

Bu yıl tecrübeli Daniil Kvyat'ın yerini, Formula 2'de başarılı bir sezonu geride bırakan Yuki Tsunoda alacak.

Tsunoda, performans kazanabilmek adına bazı eski F1 araçlarıyla piste çıkmış olsa da, çaylak sezonuna başlamadan önce yeni araçla sadece 1.5 günlük bir teste sahip olacak.

2021 AlphaTauri AT02'nin lansmanında konuşan Gasly, Tsunoda'nın gelişinin, takım lideri olarak daha fazla sorumluluk alması gerektiği anlamına geldiğini kabul ederken, bunu yapmak için hazır olduğunu dile getirdi.

Gasly, "Elbette Yuki’nin gelişi, takım içinde daha fazla sorumluluğa sahip olacağım anlamına geliyor ve şahsen takım lideri rolünü üstlenmeye hazırım."

"Ancak Yuki çok hızlı bir sürücü ve takımı geliştirmemize yardımcı olacak. Yuki'yi tanıyorum, o rekabetçi biri ve F2'de neler yapabileceğini gösterdi ve bu sayede de tek yılın ardından F1'e yükseldi. Bunu başarabilmek adına birlikte çalışacağız."

"Tecrübesiz olduğu için bazen işler onun için kolay olmayacak, ama bence yetenekli bir pilot ve yol göstermek bana ve takıma bağlı."

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

"Onun gelişi sahip olduğum yaklaşımı gerçekten değiştirmiyor. Bu, bir ya da iki Grand Prix dışında araçtan en iyi şekilde yararlandığımız geçen yıldan farklı olmayacak."

“Bana göre geçen yıl, takımın çalışma şekli, gelişimi, performansı ve yarış hafta sonlarını yönetme biçimi anlamında, şimdiye kadarki en iyisiydi ve bu yüzden aynı felsefeyle devam etmemiz gerekiyor."

“Bu benim için de geçerli bir şey ve geçen sene yaptığımızdan biraz daha iyisini yapabilmek adına bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

AlphaTauri F1 şefi Franz Tost, Gasly'nin griddeki en iyi sürücülerden biri olduğunu ve 2021'de takım lideri olabileceğine inandığını dile getirdi.

Tost, "Pierre'in şu anda F1'deki en güçlü sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum."

"Pierre’in iyi bir teknik bilgisi var ve bu sayede araçtan en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Pierre bir süredir takımda olduğu için tüm prosedürlere ve çalışma şeklimize aşina."

"Yuki'nin gelişimine yardım edecek ve takım için iyi bir lider olacak. Geçen yıl Monza'da kanıtladığı üzere bir yarışın nasıl kazanılacağını biliyor ve ona rekabetçi bir araç sağlarsak, bu sezon çok başarılı olmasını bekliyorum."

"Pierre'le beraber, Yuki gibi çaylak bir sürücünün daha hızlı gelişimine yardımcı olabilecek, ama aynı zamanda iyi sonuçlar elde etmeyi hedefleyebilecek deneyimli bir sürücümüz var." dedi.

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri
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Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

2021-launch-scuderia-alphatauri_AT02

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Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
3/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
4/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
5/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
6/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
7/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
8/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
9/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
10/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
11/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
12/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
13/13

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Galeri: 2021 AlphaTauri AT02

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri
Editör Luke Smith

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