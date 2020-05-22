Gasly, 2020'nin ilk yarışında kullanacağı kask tasarımını tanıttı

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, 1 Mayıs'ta, taraftarları için bir yarışma düzenledi ve taraftarlardan, 2020'nin ilk Formula 1 yarışında kullanacağı kask tasarımını tasarlamasını istedi.

Taraftarlardan bolca fikir geldi ancak Fransız pilot, LitzelArt tarafından hazırlanan kask tasarımını seçti. Şimdi Fransız pilotun bu kaskla ilgili bir tasarım yapması ve ilk yarışta bununla yarışması bekleniyor.

Gasly ayrıca, yarışmada gönderilen pek çok fikrin yılın ilerleyen kısmında kullanılacağını da belirtti. Bu açıklamadan Fransız pilotun bu yıl kask tasarımını sık sık değiştireceği anlaşılıyor.