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Formula 1 / Son dakika

Gasly, 2020'nin ilk yarışında kullanacağı kask tasarımını tanıttı

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Gasly, 2020'nin ilk yarışında kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 19:24

Pierre Gasly, 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışında kullanacağı kask tasarımını resmen tanıttı.

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, 1 Mayıs'ta, taraftarları için bir yarışma düzenledi ve taraftarlardan, 2020'nin ilk Formula 1 yarışında kullanacağı kask tasarımını tasarlamasını istedi.

Taraftarlardan bolca fikir geldi ancak Fransız pilot, LitzelArt tarafından hazırlanan kask tasarımını seçti. Şimdi Fransız pilotun bu kaskla ilgili bir tasarım yapması ve ilk yarışta bununla yarışması bekleniyor.

Gasly ayrıca, yarışmada gönderilen pek çok fikrin yılın ilerleyen kısmında kullanılacağını da belirtti. Bu açıklamadan Fransız pilotun bu yıl kask tasarımını sık sık değiştireceği anlaşılıyor.

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Il nuovo casco di Pierre Gasly

Il nuovo casco di Pierre Gasly
1/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

Il nuovo casco di Pierre Gasly

Il nuovo casco di Pierre Gasly
2/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

Il nuovo casco di Pierre Gasly

Il nuovo casco di Pierre Gasly
3/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

Il nuovo casco di Pierre Gasly

Il nuovo casco di Pierre Gasly
4/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Giacomo Rauli

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