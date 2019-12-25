Gasly: "2020 koltuğunu hak ettim"

Pierre Gasly, Toro Rosso ile Formula 1'de yarışmaya başlamış ve bu yıl Red Bull'a geçmişti. Ancak beklentilerin altında kaldığı ilk yarının ardından tekrar Toro Rosso'ya gönderildi.

Fransız sürücü burada yeniden eski performansını yakalamayı başardı ve hatta Brezilya'da ikinci olarak podyuma dahi çıktı.

Yükselen grafiğiyle bir yıl daha Toro Rosso'da kalma şansı yakalayan genç sürücü, bunu hak ettiğini düşünüyor.

23 yaşındaki pilot, "Karting günlerinden beri Max Verstappen'i tanıyordum. Hem tek turda hem de yarış temposunda ne kadar hızlı olabildiğini biliyorum."

"İlk 12 yarış boyunca kendisinden beklediğim seviyede çok iyi bir performans sergiledi."

"Benim için işler pek de yolunda gitmedi. Ama eğer istemiş olsaydık, işlerin yolunda gitmesi için gereken her şeye sahiptik."

"Son yedi yıldır Red Bull'daki altı aylık süreç dışında her zaman inanılmaz rekabetçiydim."

"Bu yüzden gerekli değişiklikleri yapamamak ve istediğimiz performansı sergileyememek biraz sinir bozucuydu."

"Spa'dan bu yana Toro Rosso ile yakaladığım sonuçlara bakıldığında, koltuğu tamamen hak ettiğimi düşünüyorum." dedi.