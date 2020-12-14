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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "2020, Formula 1'deki en iyi yılımdı"

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Gasly: "2020, Formula 1'deki en iyi yılımdı"
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, Editör

Pierre Gasly, AlphaTauri ile yarış kazandığı 2020 sezonunun Formula 1'deki en iyi yılı olduğunu düşünüyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri/Toro Rosso ile iyi bir yılı geride bıraktı ve Monza'da zafer elde etmeyi başardı.

Şampiyonayı 10. sırada tamamlayan Fransız pilot, Abu Dhabi'de de sekizinci olarak iki puan aldı.

Sözlerine yarışı yorumlayarak başlayan genç pilot, "Dürüst olmak gerekirse Abu Dhabi'de sekizinci olduğum için çok mutluyum. Çünkü tüm hafta sonu boyunca araçta sorunlar yaşadım. İstediğim gibi gidemedim ama yine de tüm gücümle zorladım. Özellikle yumuşak lastikle başladığım için yarışın benim için çok zor olacağını biliyordum."

"Sezonun son yarışının tadını çıkarmak istedim ve sonunda başardım. Harika savaştık, iki Ferrari'yi, Lance'i, Esteban'ı ve Dani'yi geçtim, yarış gerçekten hareketliydi. Dürüst olmak gerekirse birkaç puan daha almak ve şampiyonada Lance'i bir puanla geçmek güzeldi."

"Geçen yıl altıncı sırayı Carlos'a bir puanla kaybettim, bu yıl Lance'in bir puan önünde 10. oldum. Yani pek çok olumlu şey var."

"Lance'i geçerken temas yaşadığımızı hissetmedim ama mücadele çok yakındı. Fırsat doğar doğmaz onu geçmek zorunda olduğumu biliyordum, çünkü çok hızlıydı. Ama her şey yolunda gitti."

"Takım adına çok mutluyum. Sezon başında beklentiler çok daha düşüktü. Barselona'daki testte her şey o kadar kötüydü ki, en fazla bir ya da iki yarışta puan alabiliriz diye düşünüyorduk. Sonuç olarak bu yıl, Toro Rosso/AlphaTauri tarihindeki en başarılı yıl oldu."

"Yarışı kazanmayı başardım, buna hâlâ inanamıyorum. Aynı zamanda benim için en iyi sezondu. Daha fazla deneyim kazandım, bir takımla nasıl çalışılması gerektiğini biliyorum. Takım bu yıl tamamen farklı bir seviyedeydi. Bu yüzden bizim için güzel bir yıldı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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