Gasly, 2020 AlphaTauri için koltuk ayarı yaptı
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29 Oca 2020 17:56
Pierre Gasly, dün AlphaTauri'nin Faenza fabrikasına giderek 2020 Formula 1 aracı için koltuk ayarı yaptı.
Pierre Gasly geçen yıl Red Bull'a katıldı ve sezona Avusturyalı ekiple başladı. Ancak sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kaldı.
Bundan ötürü de ikinci yarıda Toro Rosso'ya gönderildi ve Brezilya'da İtalyan ekiple podyuma çıkarak herkesi şaşırttı.
Fransız sürücü bu yıl AlphaTauri adını taşıyan İtalyan ekip adına mücadele etmeye devam edecek.
Daha önce Daniil Kvyat, Faenza fabrikasına giderek yeni araç için koltuk ayarı yapmıştı.
Şimdi ise Gasly aynı fabrikaya giderek koltuk ayarı yaptı.
AlphaTauri yeni aracını 14 Şubat'ta tanıtacağını açıklamıştı.
Çeviri: İnci Beğen
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Gasly, 2020 AlphaTauri için koltuk ayarı yaptı
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