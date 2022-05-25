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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Gasly, 1. virajda Ocon ile temas ettiği için yarış boyunca "savunmasız" kalmış

Pierre Gasly, İspanya GP'nin ilk turunda tabanında hasar oluştuğu için yarış boyunca "savunmasız" kaldığını söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Gasly, 1. virajda Ocon ile temas ettiği için yarış boyunca "savunmasız" kalmış
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Gasly, starttan kısa bir süre sonra Esteban Ocon'un sağ arka lastiği ile temas yaşadı ve bu, aracının dengesini etkileyerek kendisini savunmasız bıraktı.

Daha sonra Lance Stroll 1. virajın dışında kendisini geçmek istedi ancak Gasly, Aston Martin pilotunun spin atmasına yol açtı ve beş saniye zaman cezası aldı.

Gasly, Daniel Ricciardo'ya pozisyon kaybederek 13. sıraya düşmesini sağlayan cezayı kabul ettiğini söyledi.

Gasly, Motorsport.com'a, "Açıkçası suçu kabulleniyorum."

"Beş saniye zaman cezasını uygun gördüler ve bu karara saygı duymam gerekiyor."

"İlk virajdan sonra hasar aldım ve sonra tüm yarış boyunca savunmasızdım. Aracın içinde her şeyi denedim, olabildiğince sert yarışmaya ve her pozisyonda savunma yapmaya çalıştım."

"Küçük bir temas oldu ama sorumluluğu kabul ediyorum." dedi.

Ocon ile teması hakkında konuşan Gasly, "Küçük bir temas oldu ve taban hasar aldı."

"Sonrasında çok fazla kayma yaşadım ve yük kaybettim. Yükü kaybedince, yüksek hızda giderken lastikler fazla ısınıyor ve bu, bütün turu etkiliyor. Temponuz olmuyor." dedi.

Gasly'nin hafta sonu, 3. antrenmanda aracından çıkan alevler nedeniyle senası erken bitirdiği için zaten kötü etkilenmişti. Fransız sürücü, kötü şansını Monako'da tersine çevirmeyi umuyor.

"Bu sinir bozucu çünkü şu anda her yarışta bizim aleyhimize bir şeyler oluyor. Güçlü değil, normal bir performans bile gösteremiyoruz."

"Sadece piste çıkmak ve temiz bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Buraya gelirken hedefimiz buydu. Maalesef gerçekleşmedi, 3. antrenmanda bazı sorunlar oldu ve yarışta yine oldu."

"Bu sporun parçası, her zaman ideal olmuyor. Şu anda çok fazla engel var gibi görünüyor. Fakat biz vazgeçecek insanlar değiliz ve takım ile çalışarak, önümüzdeki hafta en iyi enerjimizle ve hırsımızla geri döneceğiz."

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