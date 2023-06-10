Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı"

2011-2019 yılları arasında yayınlanan ve birçok kişiyi ekran başına bağlayan dizide Davos Seaworth karakterini canlandıran Cunningham, büyük bir motor sporları tutkunu olmasıyla da biliniyor.

Şov dünyasının içinden birisi olarak F1'in dönüşümünü bizzat takip eden Cunningham'a göre sporun koruması gereken bir saygınlığı var, bunun için de eğlence-spor dengesinin sağlanması şart.

Formula For Success isimli podcast'e konuşan Cunningham, "F1 oldukça büyüdü, ancak bu konuda gerçekten dikkatli olmalısınız."

"Örnek vermek gerekirse Miami'de pilotlar tek tanıtıldığında ve onlara amigo kızlar eşlik ettiğinde olabileceklere dair bir fikir edinmiştik.

"Evet, Amerikalılar harika, Super Bowl olağanüstü, fakat burası NASCAR veya IndyCar değil. Burası F1. Burası zirve.

"Dolayısıyla sporun saygınlığı konusunda çok dikkatli olmalısınız."

"F1'in Amerikan medyasının söylediklerine boyun eğmek zorunda olduğunu düşünmüyorum, spor halen zarafetini koruyabilir."

"Amerikalıların iyimserliğini ve pozitifliğini seviyorum, genel olarak şov yapmayı seviyorlar ve bunu daha da büyütmek istiyorlar."

"Ancak her şeyi çok fazla süslü püslü hale getirmemek için dikkatli olmalısınız, buna çok da gerek yok. Eğlence ve spor arasındaki dengeyi sağlamak kolay değil." dedi.