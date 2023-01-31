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Formula 1 / 2023 Haas F1 lansmanı Haberler

Galeri: Haas VF-23'ün renk düzeni

Haas, yeni sezonda kullanacağı renk düzenini bugün yaptığı lansmanla tanıttı. Gelin renk düzenine dair ilk karelere bir bakalım.

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Galeri: Haas VF-23'ün renk düzeni
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Haas VF-23 livery
Haas VF-23 livery
1/9
Haas VF-23
Haas VF-23
2/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
3/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
4/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
5/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
6/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
7/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
8/9

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-23
Haas VF-23
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Fotoğraf: Haas F1 Team

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