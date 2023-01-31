Galeri: Haas VF-23'ün renk düzeni
Haas, yeni sezonda kullanacağı renk düzenini bugün yaptığı lansmanla tanıttı. Gelin renk düzenine dair ilk karelere bir bakalım.
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
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