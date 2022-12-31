Gallagher: "Ricciardo F1'den çok para kazandı, koltuksuz kalması üzücü değil"
Çeşitli takımlarda yöneticilik yapan Mark Gallagher, Daniel Ricciardo'nun çok para kazandığını, bu nedenle kendisinin gridde yer almamasından üzüntü duymadığını belirtti.
McLaren koltuğunu kaybeden ve rekabetçi bir koltuk bulamayan Ricciardo, gelecek sezon itibariyle Red Bull yedek pilotluğu görevini üstlenecek ve en az bir sezonu kenarda geçirmek zorunda kalacak.
Ricciardo'nun yokluğuna üzülecek pek çok taraftar, çalışan ve pilot olduğu kesin; ama eski Red Bull, Jordan ve Jaguar yöneticisi Gallagher'a göre Ricciardo pek de üzülmeyecek kadar çok para kazanmış vaziyette.
Flat Chat podcast'inde konuşan Gallagher, "Daniel'in F1'den ayrılsa dahi başka bir disiplinde çok büyük bir kariyere sahip olacağından hiç şüphem yok."
"Ancak kendisi için çok da üzülmemeliyiz çünkü F1'den çok büyük miktarda para kazandı. Sadece finansal perspektiften bakarsak çok kazançlı bir kariyeri oldu."
"Muhtemelen potansiyeline hiçbir zaman tam olarak ulaşamadığını hissedecek ve yaşlandıkça düşüneceği tek şey bu olacak. Kariyeri boyunca performans açısından yapabileceği daha iyi şeyler vardı." dedi.
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leads Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ricciardo'nun hayal kırıklığıyla geçen McLaren günlerini de değerlendiren Gallagher, Avustralyalı pilotun bir türlü araca alışamadığını söylüyor.
Gallagher, "McLaren'de çok farklı bir deneyimi geride bıraktı. Birkaç röportajını ayrıntılı şekilde okudum, okudukça 'vay canına, Daniel'in kafası oldukça karışık' diye düşündüm."
"Bir yandan eskisi gibi olmak istiyor, bir yandan da çok fazla düşünmenin onu olumsuz etkilediğinden bahsediyor. Etrafının sadece verilerden bahseden, sürekli bir şeyleri denemesini isteyen mühendislerle çevrili olmasından biraz şikayetçi."
"Belli ki karmaşıklıktan hoşlanmıyor ama yine de spor doğası gereği karmaşık. Bununla başa çıkabilmeniz gerekiyor; bu da bir pilotun takımla iletişim kurabilmesini, takımın da pilotun araçtan istediğini alabilmesi için onu dinlemeye hazır olması gerektiği anlamına geliyor."
"Araç bir pilota güven vermelidir, direksiyona geçmek ile aracın içindeymiş gibi hissetmek arasındaki fark da bu noktada oluşmakta. Daniel uzun süredir aracın içindeymiş gibi hissetmiyor, kendini araçla bir bütün olarak düşünemiyor."
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