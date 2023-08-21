Gallagher: "Leclerc, 'tipik bir Ferrari pilotu' kaderini yaşıyor"
F1 iş uzmanı Mark Gallagher, Charles Leclerc'in geleceğiyle ilgili söylentiler devam ederken, kariyer yolunun tipik bir Ferrari pilotu izlediğine inanıyor.
Leclerc ve Ferrari, 2022 sezonunun başlarında bir şampiyonluk savaşında olabileceklerini gösterdikten sonra 2023'e de bu beklentiyle girdiler.
Ancak Red Bull'un şimdiye kadar 12 yarışın tamamını kazanması ve Ferrari'nin de Takımlar Şampiyonası sıralamasında dördüncü sırada yer alması nedeniyle bu hedefleri gerçekleşmedi.
Ferrari Sürücü Akademisi'nden sonra 2018'de F1'deki ilk yarışına çıkan ve ertesi sezon Ferrari kadrosuna katılan Leclerc'in takıma olan sevgisi çok derin ancak bu sevgi onu uzun vadede Ferrari'de tutmaya yetmeyebilir.
Leclerc'in mevcut Ferrari sözleşmesi F1 2024'ün sonunda sona erecek ve şu anda sözleşme görüşmeleri sezon sonuna ertelenmiş durumda.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Erik Junius
Aston Martin ve Mercedes Leclerc'in bağlantıda olduğu takımlar arasında yer alıyor ve Gallagher, GP Racing dergisinin podcast'inde, kısa bir süre önce Ferrari'nin 'altın çocuğu' olan bir pilot için bu noktaya gelmenin olağanüstü olduğunu iddia etti.
Gallagher, "Sporu izlemek ve kariyerlerin nasıl geliştiğini ve tüm iniş çıkışını görmek gerçekten olağanüstü. Charles, Ferrari'deki 'altın çocukken' şu anda bu noktada. Ferrari'deki beşinci sezonu ve bundan sonra ne yapacağını merak ediyoruz."
"Bu biraz tipik Ferrari pilotu hikayesine benziyor, büyük umutlarla gelirsiniz ve sonra bu bozulmaya başlar."
"Charles yıllar içinde bazı sürüş hataları yaptı. Ayrıca takımın stratejik, operasyonel ve personel açısından biraz arzulanan bir takım olduğu gerçeği de var. Yani temel olarak, takımın her yönü biraz arzulanır durumda." dedi.
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