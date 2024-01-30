Gallagher: "Drive to Survive, 10 takıma da yeni hayranlar kazandırdı"

Drive to Survive, 2019'da ilk kez yayınlandığından bu yana önemli bir araç haline geldi. F1'in ticari hak sahipleri Liberty Media altında benzeri görülmemiş bir popülerlik seviyesine ulaşmasını sağladı.

İlgi, Verstappen'in 2021'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile sezon boyu süren mücadelesi sırasında zirveye çıktı. Red Bull yıldızının son derece tartışmalı koşullarda art arda üç Dünya Şampiyonluğundan ilkini elde etmesiyle sona erdi.

Verstappen, 2021'in başından bu yana son 66 yarışın 44'ünü kazanarak son yıllarda F1'i domine etti. Red Bull geçen sezon olası 22 grand prix'den biri hariç hepsini kazandı.

Flat Chat podcast'ine katılan eski Jordan, Red Bull ve Cosworth çalışanı Gallagher, Drive to Survive'ın 10 takım ve 20 sürücüyü eşit şekilde ele alarak F1'i demokratikleştirdiğini söylüyor.

Gallagher'a göre bu durum, yarışları izlemeye gelen potansiyel yeni hayranların tek bir takım ve sürücünün hakimiyeti karşısında hayal kırıklığına uğramasına yol açıyor. 2023 sezonunu F1'in yeni hayran kitlesine hitap etmesi açısından özellikle yıkıcı olarak nitelendirdi.

Gallagher, "Benim görüşüm dizinin Formula 1 için 10 bölümlük bir televizyon reklamı olduğu yönünde."

"Drive to Survive'ın en önemli özelliklerinden biri Formula 1'i demokratikleştirmesi; yani bir bölüm Haas, bir bölüm Alpine, bir bölüm Alfa Romeo, bir bölüm Mercedes hakkında."

"Bu 10 takım ve 20 pilot hayranları kendine çekti. Ama sonra gerçek bir yarışa gidiyorsunuz ve Max Verstappen kazanıyor ve Red Bull tamamen hakim oluyor."

"Arkada oldukça rekabetçi birkaç takım daha var ve açıkçası sıralamanın en altındakiler de sınıfta kalıyor."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 with fans, orange smoke

"Yani kendini Netflix dizilerinde herkesin şansının olduğu eşit bir oyun alanı olarak sunan bir spora sahipsiniz. Ama aslında işin spor/eğlence tarafı hepimizin çok iyi bildiği teknik liyakate dayalı."

"Bence 2023 Formula 1 için oldukça yıkıcı oldu. Red Bull için harika ama Formula 1 için yıkıcı. Çünkü burada Max'in sezonun 19. grand prix'sini kazanmasını bahsediyoruz."

"Birdenbire, McLaren'in 1988'de 16 yarışın 15'ini kazanarak kırdığı rekorlar bir anda yerle bir oldu."

"Yeni hayranların daha sonra sıkı takipçilere dönüşmesi için bir sonraki adım bu ve bu zorlu bir süreç."

"Amerika'da bile birkaç yorumcu Formula 1'in bir kreşendo oluşturduğundan bahsetti. Ancak şu anda üzerinde bir tehdit var. Çünkü Formula 1'i gerçekten anlayan ve yıllarca takip eden hayran kitlesi, iyi günde kötü günde ona bağlı kalacaktır."

"Oysa belki de son iki yıldır Formula 1'e katılan daha geçici taraftarlar, birdenbire Formula 1'in tüm yarışları izlemek istemelerini ve hatta bu durumda Miami'ye, Austin'e, Las Vegas'a gidip gerçekten bilet satın almalarını sağlayacak kadar ilgi çekici olmadığını fark etmeye başlayabilirler." dedi.

Gallagher bir başka sorun olarak bilet ve ticari ürünlerin maliyetine işaret ederek, F1'in popülaritesinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini görmek için gergin bir bekleyişle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Gallahger, "Kendi bakış açımdan ve sporun içinde daha yaşlı biri olarak söylemeliyim ki, geçmişe hayal gözlükleriyle bakma eğilimindesiniz. Ancak ben gerçekçiyim ve bir iş yürütüyorum ve değerlerin yıllar içinde değiştiğini biliyorum."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images fans

"Artık yarışlara gidiyorum ve taraftarların bilet ve ticari mallar için ne kadar harcamak zorunda kaldıklarına bakıyorum. Ticari ürünlerin maliyetlerinin ne olduğuna bakın, bazı yarışların bunu nasıl gerçekleştirdiğini gerçekten anlamıyorum. Hayranların oraya nasıl gittiğini anlamıyorum."

"Avustralya Grand Prix'sinde bu yılın başlarında harika bir hafta sonu yaşandı. Yine neredeyse rekor bir kalabalık vardı. Ama yine de giden insanlarla konuşurken, hepsi bana ne kadar pahalı olduğu hakkında yorum yaptı."

"Eğer bir oğlunuz ya da kızınız, bir babanız ya da anneniz beyzbol şapkası ya da tişört istediyse, ne kadar pahalı olduğuna inanamadılar."

"Dolayısıyla Formula 1'in büyümesinin bir sonraki aşaması ilginç olacak: bunu sürdürebilecekler mi, oluşturdukları izleyici kitlesini koruyabilecekler mi?"

"Yoksa şimdi yokuş aşağı inmeye başlayacağız." dedi.