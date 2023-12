Gallagher: "Andretti'nin finansal planı iyi değilse F1'e katılmamalı"

Andretti yakın gelecekte F1 gridinde yer alma konusundaki kararlılığını gizlemedi. FIA Ekim ayında takımın girişini onayladı.

Ancak ticari hakların sahibi Liberty Media ve mevcut 10 takımın çoğu, Amerikan ekibinin 2028'den itibaren Cadillac markasıyla F1 motorları üretmeyi taahhüt eden General Motors'la yaptığı ittifaka rağmen harekete geçmedi.

Eski Jordan, Red Bull ve Cosworth çalışanı Gallagher geçen ay, takım sahibi Michael Andretti'nin planlarını agresif bir şekilde ortaya koyması nedeniyle Andretti ile mevcut takımlar arasında "bir dereceye kadar kişisel husumet" olduğunu açıkladı. Amerikan ekibinin geri çevrilmesi halinde yasal bir savaş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gallagher, bazı mevcut takım patronlarının Andretti'nin 'bir Formula 1 takımını yönetmek için gerçekten nelerin gerekli olduğunu anlayacak kapasiteye ya da anlayışa sahip olduğu konusunda ikna olmadıklarını' iddia etti.

F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin, takımın mali planı büyük ölçüde F1 ödül parasına dayanıyorsa Andretti'yi geri çevirmesi gerektiğine inanıyor. 'Güzel bir ismin' bir girişi garantilemek için yeterli olmadığında konusunda ısrar ediyor.

Flat Chat podcast'inde Gallagher, "Temel olarak, Andretti'nin ilk beş yılı nasıl finanse edeceğini ve organize edeceğini tüm operasyonel planıyla, taktiksel plan ve finansal plan, özetlemesi gerekiyor."

"Bu finansal plan çok etkileyici olacak çünkü eğer her yıl ödül parasından gelen büyük bir meblağ ayırmışsa, Stefano Domenicali'nin bunu reddetmesi gerektiğini söylemelisiniz. Çünkü iş planınızın Formula 1'in gelip bunu yapmanız için size bir ton para vermesine dayanacağını hayal edemezsiniz."

"Taraftarların 'Andretti gelmeyi hak ediyor, onlar büyük bir isim' demesini anlıyorum. Formula 1'de yıllar boyunca pek çok büyük isim oldu. Bir Brabham takımı görmek isterdim, bir Lotus takımı görmek isterdim."

"Formula 1 takımı olmasını çok istediğim pek çok insan var. Trevor Carlin gibi Formula 1'e girmeyi çok isteyen ve bunu başarmış olmayı çok isteyen insanlar."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, during the team representatives press conference

"Formula 1'e girmeyi çok isteyen, mükemmel takımlar ve daha düşük formüller yöneten sayabileceğim pek çok insan var. Bu yüzden kapınızın üzerinde güzel bir isim olması size içeri girme hakkı vermez. Bir iş planı olması gerekiyor."

"Benim görüşüm, tüm bu gördüklerimizin ortasında, tek çözümün General Motors'un bir motor üretmesi değil, masadaki dolarlar olacağı yönünde."

"Girişi güvence altına almak için ne kadar para ödenecek? Ya da Andretti'nin bu sporda yarışabilmesi için mevcut ödül fonundan ne kadar para kesilmeyecek?"

Gallagher F1'in grid genişletme konusunda sorumlu davranması gerektiğini düşünüyor ve 2010 sezonuna girdikten sonra yedi yıl içinde gridden düşen Manor, Lotus/Caterham ve HRT takımlarını örnek gösteriyor.

Red Bull'un 22 yarışın biri hariç hepsini kazandığı 2023 sezonundan sonra F1'in paydaşlarının sporun popülaritesinde bir düşüşe karşı dikkatli olacakları konusunda uyarıda bulunarak, izleyici sayısındaki düşüşün potansiyel olarak felaket olabileceğini iddia etti.

Gallagher, "Bu spor çok uzun ve sallantılı bir gelişim sürecinden geçti, takımlar bir geldi bir kayboldu."

"İnsanlar takımların batmasından bahsederken zavallı takım patronlarından ya da bunu yapmaya çalışan her kimse ondan bahsediyorlar. Benim her zaman önemli olan şey, bir Formula 1 takımı battığı için iflas eden tedarikçiler olması, evlerini kaybeden insanlar tanıyor olmam."

"Ve bu son zamanlarda oldu. 2010'da [Cosworth aracılığıyla] motorlarını tedarik ettiğim Formula 1'e giren dört takımdan birinin ne yaptığına dair hiçbir fikri yoktu, birkaçı gerçekten bir hayalle yaşıyordu ve birinin finansmanı vardı ama bunu uzun süre devam ettirecek uzmanlığa sahip değildi."

"Hepsi FIA'nın onayıyla geldi ve Formula 1'e girmelerine izin verildi ve hepsi birkaç yıl içinde yok oldu, yani bunların hepsi oldukça yakın tarih."

"Ayrıca bugün Formula 1'deki pek çok takımın yakın zamanda varoluşsal bir krizle karşı karşıya kaldığı bir durumla karşı karşıyayız. Ancak Liberty Media döneminde istikrar sağlandı. Netflix etkisinden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme ve sponsorluktan faydalandık ve herkesin birdenbire yüzü gülmeye başladı."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fan of Lewis Hamilton, Mercedes-AMG in the fan zone