Gallagher, Alpine'nin başarılı olmak istiyorsa Mercedes sahiplik modeline geçiş yapmasını önerdi

Alpine'in F1 zirvesine geri dönmek için 100 yarışlık planının planlandığı gibi ilerlemediğini söylemek yanlış olmaz, bu ilerlemenin durması üst yönetimde birkaç yüksek profilli değişikliğe yol açtı.

Laurent Rossi 2023 ortalarında Automobiles Alpine ve F1 takımı CEO'su olarak değiştirilirken, takım patronu Otmar Szafnauer, sportif direktör Alan Permane ve baş teknik sorumlu Pat Fry kısa süre sonra takımdan ayrıldı.

Flat Chat podcast'inde konuşan Gallagher, takımlarının umulduğu gibi ilerleme kaydetme mücadelesi söz konusu olduğunda Renault'nun aynaya bakması gerektiğini söyledi.

Gallagher, "Talihsiz olan şey, tüm Alpine hikayesinde, bunların hiçbiri sürpriz değil. Her şey son derece öngörülebilir. Çünkü sorunlar tekrarlanıyor, tekrarlanıyor ve tekrarlanıyor gibi görünüyor."

"Ve Renault'nun neden sorunun Enstone'da değil de kendilerinde olduğunu anlamadığını merak ediyorsunuz. Aynaya bakın. Sorun Renault'nun bu organizasyonu yapılandırma şeklinden, geçmişte yapılandırmış olmasından, liderliğin atanma şeklinden, verilen rol ve sorumluluklardan kaynaklanıyor."

"Laurent Rossi, son derece deneyimli, akademik açıdan son derece kalifiye bir yönetici, iş dünyasında çok sayıda yöneticilik deneyimi var. Formula 1 söz konusu olduğunda ise tamamen acemi. Neden herhangi biri, ister kendisi ister başkası olsun, onun bu role gireceğini ve hemen kazanımlar ve yaratılması gereken farkı yaratabileceğini düşünsün ki? İşte bu yüzden deneyim çok önemlidir."

"İster pilot, ister mühendis, ister takım patronu olsun fark etmez, bu sektörün içini dışını, fark yaratan şeyin ne olduğunu ve nasıl işlediğini biliyor musunuz? Cevabınız bilmiyorsanız, iş başında öğrenemezsiniz çünkü bu inanılmaz rekabetçi bir ortamdır ve aptalları kabul etmez."

"Kariyerleri ve itibarları zedelenen insanlar için buranın bir tür öğütme makinesi haline gelmesine ve bizim istediğimiz nihai başarıya ulaşamayan bir takım olmasına üzülüyorum. Bu neredeyse bir tür takım, sürekli geçiş halinde olan bir takım." dedi.

Gallagher, bir F1 takımının başarılı olmak istiyorsa "açık ve net" sahip olması gerektiğini savunuyor. Davide Brivio'nun Renault CEO'su Luca de Meo tarafından önce yarış direktörü olarak işe alındığını, ardından 2023 sonunda takımdan ayrılmasının onaylanmasından önce akademi ile çalışmaya başladığını hatırlatıyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images The Alpine team on the pit wall

Gallagher, sorumluluğun kimde olduğunun belli olmadığı bulanık yapıların F1'de başarı getirmeyeceğini savunuyor.

Gallagher, "Açık, net bir yapıya, rollere ve sorumluluklara sahip olmalısınız, masanın üzerinde ismi olan biri olmalı, sorumluluk onda durmalı."

"İster Mercedes-Benz'de Toto Wolff, ister Red Bull'da Christian Horner ya da Ferrari'de Frederic Vasseur olsun, takıma gerçek anlamda liderlik eden bir kişiye ihtiyacınız var. Bu liderliğe ihtiyacınız var."

"Bir Formula 1 takımının artık çok büyük bir organizasyon olması önemli değil. Yine de bir takım patronuna, organizasyonun başarısını yönlendirmek için net sorumluluk sahibi bir takım liderine ihtiyaçları var." dedi.

Bu noktada Gallagher, Renault'nun Mercedes'in sahiplik yapısına bakarak bir adım geri atmasını ve böylece F1 bölümünden sorumlu olanların otomobil bölümünden net bir şekilde ayrılmasına izin vermesini önerdi.

Renault bu konuda ilk adımı atarak kısa bir süre önce Alpine F1 takımının yüzde 24 hissesini Ryan Reynolds, Rory McIlroy ve Anthony Joshua gibi ünlü isimlerin yer aldığı bir yatırım grubuna sattı.

Gallagher, "Söyleyeceğim diğer bir şey de, Ryan Reynolds anlaşması gibi bir parça öz sermaye satmış olmaları gerçeği ilginç."

"Çünkü Mercedes Formula 1'i düşündüğümüzde, Mercedes Formula 1 takımının sadece %33'üne sahip ve aslında Renault'nun yerinde olsaydım Mercedes modeline çok yakından bakardım."

"Çünkü Alpine'in ihtiyaç duymadığı tek şey bir otomobil şirketinin yan kuruluşu olarak yönetilmektir. Tam bir özerkliğe, kendi bütçesine, kendi liderliğine, kendi yapısına sahip olmalı ve Mercedes'in Toto Wolff'a izin verdiği şekilde gidip işini yapmalı ve yapmasına izin verilmelidir."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, Direktör, Mercedes AMG, Niki Lauda, Fahri Direktör, Mercedes AMG, Dr Dieter Zetsche, CEO, Mercedes Benz

"Evet, elbette Toto ve Niki Lauda sorumluluk sahibiydi. Stuttgart'ta yönetim kurulu toplantıları yaptılar ve oturup Mercedes'le kazanmak için neye ihtiyaçları olduğunu konuştular ama sonra gidip bunu sağlamak için tam bir özerklikle gittiler."

"Bence Renault ve Alpine'deki yapıda bir adım eksik var. Formula 1 takımı ile tüm otomotiv işi arasında çok net bir güvenlik duvarı olması gerekiyor."

"Böylece Formula 1 takımı, sporda engin deneyime sahip kişiler tarafından yönetilen ve hissedarlara 'yatırım için ihtiyacımız olan para bu, ileriye dönük olarak bir takım olarak atmamız gereken adımları atmak için ihtiyacımız olan şey bu' diyebilen bir takım olarak yapması gereken işi yapabilir."

"Şok edici derecede kötü bir Formula 1 takımı değiller. B sınıfındalar, ancak Luca de Meo'nun istediğini söylediği gibi gerçekten kazanmak gibi bir hedefleri varsa, bu atılımı yapmaktan çok ama çok uzaklar." dedi.