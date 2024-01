Gallagher, Alpine'nin başarılı olmak istiyorsa Mercedes sahiplik modeline geçiş yapmasını önerdi

Alpine'in F1 zirvesine geri dönmek için 100 yarışlık planının planlandığı gibi ilerlemediğini söylemek yanlış olmaz, bu ilerlemenin durması üst yönetimde birkaç yüksek profilli değişikliğe yol açtı.

Laurent Rossi 2023 ortalarında Automobiles Alpine ve F1 takımı CEO'su olarak değiştirilirken, takım patronu Otmar Szafnauer, sportif direktör Alan Permane ve baş teknik sorumlu Pat Fry kısa süre sonra takımdan ayrıldı.

Flat Chat podcast'inde konuşan Gallagher, takımlarının umulduğu gibi ilerleme kaydetme mücadelesi söz konusu olduğunda Renault'nun aynaya bakması gerektiğini söyledi.

Gallagher, "Talihsiz olan şey, tüm Alpine hikayesinde, bunların hiçbiri sürpriz değil. Her şey son derece öngörülebilir. Çünkü sorunlar tekrarlanıyor, tekrarlanıyor ve tekrarlanıyor gibi görünüyor."

"Ve Renault'nun neden sorunun Enstone'da değil de kendilerinde olduğunu anlamadığını merak ediyorsunuz. Aynaya bakın. Sorun Renault'nun bu organizasyonu yapılandırma şeklinden, geçmişte yapılandırmış olmasından, liderliğin atanma şeklinden, verilen rol ve sorumluluklardan kaynaklanıyor."

"Laurent Rossi, son derece deneyimli, akademik açıdan son derece kalifiye bir yönetici, iş dünyasında çok sayıda yöneticilik deneyimi var. Formula 1 söz konusu olduğunda ise tamamen acemi. Neden herhangi biri, ister kendisi ister başkası olsun, onun bu role gireceğini ve hemen kazanımlar ve yaratılması gereken farkı yaratabileceğini düşünsün ki? İşte bu yüzden deneyim çok önemlidir."

"İster pilot, ister mühendis, ister takım patronu olsun fark etmez, bu sektörün içini dışını, fark yaratan şeyin ne olduğunu ve nasıl işlediğini biliyor musunuz? Cevabınız bilmiyorsanız, iş başında öğrenemezsiniz çünkü bu inanılmaz rekabetçi bir ortamdır ve aptalları kabul etmez."

"Kariyerleri ve itibarları zedelenen insanlar için buranın bir tür öğütme makinesi haline gelmesine ve bizim istediğimiz nihai başarıya ulaşamayan bir takım olmasına üzülüyorum. Bu neredeyse bir tür takım, sürekli geçiş halinde olan bir takım." dedi.

Gallagher, bir F1 takımının başarılı olmak istiyorsa "açık ve net" sahip olması gerektiğini savunuyor. Davide Brivio'nun Renault CEO'su Luca de Meo tarafından önce yarış direktörü olarak işe alındığını, ardından 2023 sonunda takımdan ayrılmasının onaylanmasından önce akademi ile çalışmaya başladığını hatırlatıyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

The Alpine team on the pit wall