Galibiyetinden sonra Hamilton'a, Schumacher'in kaskı takdim edildi

Sıralamalarda ikinci olan Hamilton, ilk pit stoplar öncesinde Mercedes takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geçerek liderliğe yükseldi.

Geç giren güvenlik aracı, Red Bull pilotu Max Verstappen'e Hamilton'ı yakalama şansı tanımış olsa da Hamilton, yarışı kaybetme riski altında kalmayarak bu sezonki yedinci galibiyetini aldı.

Buna ek olarak Hamilton, Schumacher'in 91 yarışlık galibiyet rekorunu da bu zaferle egale etmiş oldu.

Bu başarı üzerine Schumacher'in oğlu ve Formula 2 şampiyona lideri Prema pilotu Mick Schumacher, Hamilton'a, babasının 2012'de Mercedes adına yarıştığı kasklardan birini takdim etti.

Hamilton bunun üzerine şunları söyledi: "Çok onur duydum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Birini izleyerek büyüdüğünüzde sadece sürücü kalitesi olarak değil, aynı zamanda yıldan yıla neler yaptıklarını gördüğünüzde, yani genel olarak idol olarak gördüğünüzde, bunlar inanılmaz şeyler."

"Dominasyonunu uzun süre izlemiş biri olarak sanırım hiç kimse, özellikle ben, rekorlar olarak Michael'a yaklaşacağımızı tahmin etmezdik."

"Bu yüzden inanılmaz onur duydum ve buna alışmak biraz zamanımı alacak."

Hafta sonunun başlarında Hamilton, bu rekoru kırması hakkında sorulan soruları düzenli olarak geri çevirmişti, ancak rekoru egale ettiğini pitlere geldiğinde ve ışıklı panoyu gördüğünde anladığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, pitlere geldiğim anda Michael'ın rekorunu egale ettiğimi anladım."

"Start-finiş çizgisini geçene kadar bunu düşünmedim, bu yüzden arkamda bu inanılmaz takım olmadan bunu yapamazdım."

"Herkes beni desteklemeye ve her şeylerini vermeye devam etti. Bu yüzden onlara çok teşekkür ederim, onlara çok büyük bir saygım var."

Hamilton iyi bir start aldı ve ilk viraja Bottas ile tekerlek tekerleğe geldi, her iki Mercedes pilotu birden dışarı taştı ancak Bottas ikinci viraja gelmeden önce önde kalmayı başardı.

Hamilton mücadele ve yarış hakkında şunları söyledi: "İyi bir start aldık, Valtteri ile yan yana ilerledik ve ilk virajda ikimiz de önden kayma yaşadık, ona olabildiğince fazla yer bırakmaya çalıştım."

"Daha sonrasında da o benim kör noktamdaydı, yani nerede olduğunu bilmiyordum. Piste geri döndüğünde olabildiğince dışarı çıktım, Valtteri gerçekten inanılmaz bir iş yaptı."

"O virajdan çıktığımda 'Senin için iyi bir şey adamım. Gerçekten çok etkilendim, bu çok iyiydi.' dediğimi hatırlıyorum."

"O öndeyken olabildiğince uzun süre onun yakınında olmaya çalıştım."

"Lastiklerimi çok iyi yönettim, Valtteri'nin ise ön lastiklerinde kabarcıklanma sorununun olduğunu gördüm, bu yüzden birkaç tur sonrasında zorlamam gerektiğini biliyordum, sonra da zaten blokaj yaşadı."

"Ancak hiç de kolay bir yarış değildi. Red Bull'lar gerçekten çok hızlı. Max inanılmaz sürdü. Bence elindeki tek şans ve tek yer güvenlik aracı startıydı, ancak arayı açıp yeterli farkı yaratmayı başardım."

"Ancak tempolarını yarış sonunda gördünüz. Çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz."

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