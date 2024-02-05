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Formula 1 Sauber F1 Team launch
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Galeri: Yeni Sauber C44

Sauber, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracının örtüsünü kaldırdı. Gelin ilk fotoğraflara göz atalım.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi

Temiz C44

Temiz C44
1 - 16

Temiz C44

Temiz C44
2 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
3 - 16

Fotoğraf: Sauber

Temiz C44

Temiz C44
4 - 16

Fotoğraf: Sauber

Temiz C44

Temiz C44
5 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
6 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
7 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
8 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
9 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
10 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
11 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
12 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
13 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
14 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
15 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

Temiz C44

Temiz C44
16 - 16

Fotoğraf: Sauber F1 Team

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