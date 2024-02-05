Galeri: Yeni Sauber C44
Sauber, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracının örtüsünü kaldırdı. Gelin ilk fotoğraflara göz atalım.
Temiz C44
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Temiz C44
Fotoğraf: Sauber F1 Team
Son Haberler
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir" Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams" Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi? Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar