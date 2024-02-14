Galeri: Yeni Mercedes W15
Mercedes, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni W15'i bugün tanıttı. Gümüş renginin geri döndüğü renk düzeni ise karışık geri dönüşler aldı.
Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
George Russell, Mercedes W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
George Russell, Mercedes W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
George Russell, Mercedes W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
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