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Formula 1 Mercedes tanıtım
Galeri

Galeri: Yeni Mercedes W15

Mercedes, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni W15'i bugün tanıttı. Gümüş renginin geri döndüğü renk düzeni ise karışık geri dönüşler aldı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Mercedes F1 W15

Mercedes F1 W15
1 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15
2 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15
3 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15
4 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15
5 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15
6 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15
7 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG
8 - 8

Fotoğraf: Mercedes AMG

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