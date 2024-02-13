Galeri: Yeni Ferrari SF-24
Ferrari'nin yeni SF-24 aracına dair ilk fotoğraflara bir bakalım.
Ferrari SF-24
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Antonio Giovinazzi, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Robert Shwartzman, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Oliver Bearman, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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