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Formula 1 Ferrari lansmanı
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Galeri: Yeni Ferrari SF-24

Ferrari'nin yeni SF-24 aracına dair ilk fotoğraflara bir bakalım.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
1 - 35

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
2 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
3 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
4 - 35

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
5 - 35

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
6 - 35

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
7 - 35

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
8 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
9 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
10 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
11 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
12 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
13 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
14 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
15 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari
16 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
17 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
18 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
19 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
20 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
21 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
22 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
23 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
24 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
25 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari

Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
26 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari

Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
27 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari

Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
28 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari

Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
29 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
30 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
31 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
32 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Antonio Giovinazzi, Ferrari

Antonio Giovinazzi, Ferrari
33 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari
34 - 35

Fotoğraf: Ferrari

Oliver Bearman, Ferrari

Oliver Bearman, Ferrari
35 - 35

Fotoğraf: Ferrari

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