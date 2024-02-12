Galeri: Yeni Aston Martin AMR24
Aston Martin, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı tanıttı. Gelin yeni aracı detaylıca inceleyelim.
Aston Martin AMR24
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin
Felipe Drugovich, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Felipe Drugovich, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Aston Martin Racing
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