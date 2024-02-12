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Formula 1 Aston Martin lansmanı
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Galeri: Yeni Aston Martin AMR24

Aston Martin, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı tanıttı. Gelin yeni aracı detaylıca inceleyelim.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
1 - 28

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
2 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
3 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
4 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
5 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
6 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
7 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
8 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
9 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
10 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
11 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24
12 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
13 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
14 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
15 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
16 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
17 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing
18 - 28

Fotoğraf: Aston Martin

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing
19 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing
20 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
21 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
22 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
23 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
24 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
25 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
26 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
27 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı
28 - 28

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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