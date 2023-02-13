Galeri: Yeni Aston Martin AMR23
Yeni Aston Martin AMR23 aracı bugün itibariyle tanıtıldı. Gelin yeni araca bir göz atalım.
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Aston Martin, %95 yenilenmiş agresif 2023 F1 aracını tanıttı!
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