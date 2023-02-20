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Galeri: Yeni araçların ilk pist üstü görüntüleri

McLaren hariç tüm takımlar yeni araçlarını piste çıkarmış durumda fakat sadece altı takımın net görüntüleri var.

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Galeri: Yeni araçların ilk pist üstü görüntüleri
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10 takımdan 9'u shakedown yaparak, yeni araçlarını çoktan test ettiler. Sadece McLaren henüz MCL60'ı test etmedi.

Red Bull, AlphaTauri ve Alpine, shakedown'a dair net fotoğraflar paylaşmadı.

Gelin diğer araçlara göz atalım.

Ferrari SF-23:

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
1/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
2/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
3/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
4/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
5/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
6/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
7/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
8/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
9/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
10/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
11/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
12/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
13/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
14/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
15/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
16/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
17/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
18/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
19/27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
20/27

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
21/27

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
22/27

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
23/27

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
24/27

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
25/27

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
26/27

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
27/27

Fotoğraf: Ferrari

Mercedes W14:

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
1/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
2/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
3/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
4/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
5/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
George Russell, Mercedes-AMG F1 W14
6/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
7/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
8/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
9/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
10/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
11/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14
12/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W14
George Russell, Mercedes W14
13/16
George Russell, Mercedes W14
George Russell, Mercedes W14
14/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W14
George Russell, Mercedes W14
15/16

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes W14, George Russell
Mercedes W14, George Russell
16/16

Aston Martin AMR23:

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
1/6

Fotoğraf: Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing
2/6

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23
3/6

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
4/6
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
5/6
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
6/6

Haas VF-23:

Kevin Magnussen, Haas VF-23
Kevin Magnussen, Haas VF-23
1/4

Fotoğraf: Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas VF-23
Kevin Magnussen, Haas VF-23
2/4

Fotoğraf: Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas VF-23
Kevin Magnussen, Haas VF-23
3/4

Fotoğraf: Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Kevin Magnussen, Haas F1 Team
4/4

Fotoğraf: Haas F1 Team

Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
1/13

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
2/13

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams FW45
Logan Sargeant, Williams FW45
3/13

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams FW45
Logan Sargeant, Williams FW45
4/13

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
5/13

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
6/13

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
7/13

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams FW45
Logan Sargeant, Williams FW45
8/13

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
9/13

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams FW45
Logan Sargeant, Williams FW45
10/13

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
11/13

Fotoğraf: Williams F1

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
12/13

Fotoğraf: Williams F1

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
13/13

Fotoğraf: Williams F1

Alfa Romeo C43

 

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