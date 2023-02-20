Galeri: Yeni araçların ilk pist üstü görüntüleri
McLaren hariç tüm takımlar yeni araçlarını piste çıkarmış durumda fakat sadece altı takımın net görüntüleri var.
10 takımdan 9'u shakedown yaparak, yeni araçlarını çoktan test ettiler. Sadece McLaren henüz MCL60'ı test etmedi.
Red Bull, AlphaTauri ve Alpine, shakedown'a dair net fotoğraflar paylaşmadı.
Gelin diğer araçlara göz atalım.
Ferrari SF-23:
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Davide Cavazza
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Mercedes W14:
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Aston Martin AMR23:
Fotoğraf: Aston Martin
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Haas VF-23:
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Fotoğraf: Haas F1 Team
Williams FW45
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Williams F1
Fotoğraf: Williams F1
Fotoğraf: Williams F1
Alfa Romeo C43
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