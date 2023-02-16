Galeri: Yeni Alpine A523
Alpine'in 2023 F1 sezonun mücadele edeceği araca göz atalım.
Takımın bu yılın büyük çoğunluğunda yarışacağı mavi renk düzeni - A523:
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
İlk üç yarışta kullanılacak renk düzeni - A523:
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Lansman görüntüleri:
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alpine
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