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Formula 1 Haberler

Galeri: Yeni Alpine A523

Alpine'in 2023 F1 sezonun mücadele edeceği araca göz atalım.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Galeri: Yeni Alpine A523
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Takımın bu yılın büyük çoğunluğunda yarışacağı mavi renk düzeni - A523:

Alpine A523
Alpine A523
1/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
2/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
3/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
4/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
5/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
6/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
7/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
8/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
9/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
10/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
11/12

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
12/12

Fotoğraf: Alpine

 

İlk üç yarışta kullanılacak renk düzeni - A523:

Alpine A523
Alpine A523
1/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
2/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
3/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
4/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
5/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
6/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
7/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
8/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523
Alpine A523
9/9

Fotoğraf: Alpine

 

Lansman görüntüleri:

Alpine A523 launch
Alpine A523 launch
1/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523 launch
Alpine A523 launch
2/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523 launch
Alpine A523 launch
3/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523 launch
Alpine A523 launch
4/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523 launch
Alpine A523 launch
5/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523 launch
Alpine A523 launch
6/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523 launch
Alpine A523 launch
7/9

Fotoğraf: Alpine

Alpine A523 2023
Alpine A523 2023
8/9
Screen Shot 2023-02-16 at 3.23.38 PM
Screen Shot 2023-02-16 at 3.23.38 PM
9/9
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