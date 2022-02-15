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Formula 1 / Williams lansmanı Haberler

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

Williams, yeni sezonda kullanacağı renk düzenini, bugün yaptığı lansmanla tanıttı. Biz de sizler için en iyi fotoğrafları derledik.

Williams FW44
Williams FW44
1/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
2/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
3/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
4/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
5/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
6/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
7/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
8/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
9/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
10/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
11/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
12/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
13/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
14/18

Fotoğraf: Williams

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15/18
Williams FW44
Williams FW44
16/18

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams
Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams
17/18

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
18/18

Fotoğraf: Williams

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
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Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
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Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
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