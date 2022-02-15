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Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Williams, yeni sezonda kullanacağı renk düzenini, bugün yaptığı lansmanla tanıttı. Biz de sizler için en iyi fotoğrafları derledik.
Williams FW44
1/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
2/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
3/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
4/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
5/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
6/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
7/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
8/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
9/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
10/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
11/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
12/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
13/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
14/18
Fotoğraf: Williams
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15/18
Williams FW44
16/18
Fotoğraf: Williams
Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams
17/18
Fotoğraf: Williams
Williams FW44
18/18
Fotoğraf: Williams
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Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
paylaşım
yorumlar