Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni Williams, yeni sezonda kullanacağı renk düzenini, bugün yaptığı lansmanla tanıttı. Biz de sizler için en iyi fotoğrafları derledik.

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