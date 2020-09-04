Galeri: Vettel'in İtalya GP'deki kask tasarımı
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Sebastian Vettel, bu hafta sonu özel bir kask tasarımıyla yarışan sürücülerden bir tanesi oldu.
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Casco di Sebastian Vettel, per il GP d'Italia
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Fotoğraf: Reprodução
Casco di Sebastian Vettel, per il GP d'Italia
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Fotoğraf: Reprodução
Casco di Sebastian Vettel, per il GP d'Italia
3/3
Fotoğraf: Reprodução
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Bu Haber Hakkında
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|Giacomo Rauli
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paylaşım
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